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El Servicio Murciano de Salud investiga a un ginecólogo denunciado por agresión sexual

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Murcia, 6 jun (EFE).- El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha abierto una investigación a un ginecólogo del hospital Virgen de la Arrixaca denunciado por agresión sexual por una paciente.

Fuentes del SMS han indicado que se ha impuesto al facultativo la prohibición de mantener contacto con la denunciante, que también es trabajadora de una empresa externa, y a la que se ha reubicado en otra zona para su trabajo. En este caso no hay orden de alejamiento, han precisado.

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Según el diario 'La Opinión', los hechos, que ocurrieron en marzo de 2025, han sido denunciados recientemente y el ginecólogo compareció en el juzgado este viernes y quedó en libertad con cargos y con prohibición de comunicarse con la denunciante.

La gerencia del Área I del SMS conoció el suceso hace dos semanas, cuando la policía solicitó información y "se está colaborando en todo lo que se requiere", según las fuentes citadas de este servicio.

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De acuerdo con el protocolo correspondiente, el SMS "abrió procedimiento" y notificó el caso la Unidad de Igualdad, que ha abierto la correspondiente investigación.

Las fuentes han indicado que, por tratarse de un asunto judicializado, no pueden aportar más información y han agregado que el Servicio Murciano de Salud "condena cualquier conducta impropia y colabora" con la Justicia en todo lo que se le requiera. EFE

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