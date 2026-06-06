Awa Fam afianza su titularidad con las Seattle Storm

Washington, 6 jun (EFE).- La española Awa Fam volvió a salir este sábado en el quinteto titular de las Seattle Storm, en la derrota por 88-68 frente a las Minnesota Lynx, actuales líderes de la WNBA.

Tras varios partidos saliendo a pista desde el banquillo y ganando rápidamente peso en el equipo, Fam estrenó titularidad el pasado miércoles, cuando sumó 18 puntos y 6 rebotes en una gran actuación para las Storm.

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Sus números este sábado fueron más discretos, pues la valenciana terminó con 5 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en poco más de 30 minutos en pista, siendo además la jugadora más utilizada de las Storm.

Sus compañeras Jade Melbourne y Natisha Hiedeman anotaron 14 puntos cada una, mientras que Flau'jae Johnson terminó con 10.

Las Storm llegaron a tener una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto y aguantaron el marcador hasta el descanso, pero en el segundo tiempo las Lynx impusieron su autoridad lideradas por Natasha Howard y sus 27 puntos.

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Las Lynx acumulan siete victorias consecutivas y lideran la liga con un balance de 9-2, mientras que las Storm (3-9), en cambio, son penúltimas tras encadenar cinco derrotas seguidas. EFE