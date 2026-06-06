Barry B, Jimena Amarillo y Depresión Sonora: la escena española pide paso en el Primavera

Teresa Cànovas y Érica Roura

Barcelona, 6 jun (EFE).- La escena española ha abierto la última jornada en el Fòrum con artistas como Barry B, que ya había pasado por el Primavera Sound acompañando a Ralphie Choo; Jimena Amarillo y su propuesta escorada en los márgenes o Depresión Sonora, con sus guitarras evocadoras de post-punk.

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Con el sol todavía apretando y un público ya entregado, Barry B ha llevado al Fòrum su pop rock alternativo cantando temas como 'Infancia Mal Calibrada', 'VICTORIA' o 'Monster Truck'.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado en la recta final del recital, con la invitación a Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante, con quien ha rematado el concierto con 'Yo pensaba que me había tocado Dios'.

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Repasando una trayectoria ya solidificada en las salas de todo el país, Jimena Amarillo ha hecho bailar a los más puntuales al ritmo de temas como '3 AMIGAS TUYAS', 'Cafeliko' o 'Yo quiero un affaire', su último sencillo.

Amarillo ha contagiado al primer público de la tarde su humor desenfadado con un cabezón gigante de ella misma y despidiendo el concierto con una pequeña actuación de baile al estilo del videojuego 'Just Dance'.

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Por su parte, Depresión Sonora, proyecto del madrileño Marcos Crespo, ha aprovechado su corto set para cantar algunos de sus temas más reconocibles como 'Como todo el mundo', 'Ya no hay verano' y 'Hasta que llegue la muerte'.

Este concierto, junto con el set de Bestia Bebé, ha dado por finalizada una tarde donde el pop a la española en todos sus formatos, desde las guitarras más rockeras o las bases más electrónicas, ha hecho vibrar al Primavera Sound.

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Con un sonido similar a las propuestas españolas, los argentinos Bestia Bebé han hecho vibrar al Primavera Sound con su rock independiente al ritmo de temas como 'Si me voy no significa que te quiera menos' o 'Sabés!'.

Así, el Primavera ha empezado la tarde de un sábado, que ya ha dejado las lluvias del jueves atrás, con un pop que seguirá presente durante el resto de la jornada.

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El festival continuará con actuaciones como el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo y los shows The XX, Gorillaz o el madrileño Rusowsky. EFE

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