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Deck: Hay que pedirle perdón a los aficionados

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Madrid, 6 jun (EFE).- Gabriel Deck, alero argentino del Real Madrid, quiso pedir perdón a los aficionados después de que su equipo, campeón de la fase regular de la Liga Endesa, haya caído ante el La Laguna Tenerife en la serie de cuartos de final al mejor de tres partidos al perder el definitivo como local en el Movistar Arena por 95-107.

"Hay que pedirle perdón a los aficionados. Queríamos estar en las finales. Creo que hemos estado muy mal hoy, muy bajos de energía. Ellos han estado muy bien. Felicitarles y seguir", manifestó en zona mixta tras la derrota, que confirma que el equipo acabará la temporada sin títulos desde la 2010-2011.

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"Hemos jugado tres finales. Hoy no se ha podido. Felicitar al La Laguna Tenerife porque han jugado muy bien. Toca levantar cabeza y seguir. No esperábamos caer hoy, cuando estamos aquí siempre pensamos en jugar las finales y ganarlas. No ha podido ser y ahora pensar en lo que hemos hecho mal. Ahora en caliente no se puede valorar nada", explicó.

En cuanto al partido, señaló: "Hemos fallado en los triples; la energía; la concentración, que no hemos estado al cien por cien. Son partidos, podrían ser para cualquiera y ahora a masticar esto con bronca y seguir para adelante. El vestuario tiene dolor, obviamente, porque queremos competir y estamos aquí para ganar. Esto es baloncesto, a veces se gana, a veces se pierde, y hoy nos tocó perder. Aprender de esto y seguir". EFE

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