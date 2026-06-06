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García Ortiz rechaza contribuir al "espectáculo público" en torno a Leire Díez

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Madrid, 6 jun (EFE).- El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recordado este sábado que la investigación del caso Leire "debe estar bajo el secreto de sumario" y ha rechazado contribuir al "espectáculo público" que se ha generado en torno a esta causa judicial.

En una entrevista concedida al diario Público, García Ortiz ha subrayado que no va a “valorar ni comentar” ninguna de las causas judiciales que afectan al PSOE en relación con la figura de Leire Díez o el ex presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero.

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Preguntado si conoce a Leire Díez, García Ortiz ha dicho: “No puedo ni valorar ni comentar, ni quiero entrar en el juego de hacer una afirmación o una negación sobre algo que debe estar bajo el secreto de sumario”.

En el sumario del denominado caso Leire, conocido parcialmente esta semana, la UCO detalla el hallazgo de mensajes de Leire Díez sobre reuniones en la Fiscalía General del Estado sin identificar quién era su interlocutor, pero sí se precisa que geolocalizaron el móvil de la ex militante socialista en la sede de la Fiscalía.

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Preguntado por estas cuestiones, García Ortiz ha señalado que no va a contribuir al “espectáculo público” que se ha generado en torno al caso de la exmilitante socialista, investigada por el intento de desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE o personas del entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la misma línea García Ortiz ha descartado pronunciarse sobre caso Plus Ultra y la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero.

“Hay una responsabilidad como ex fiscal general del Estado que yo tengo que mantener, una prudencia institucional”, ha explicado.

En relación con la sentencia del Tribunal Supremo por la cual fue condenado por un delito de revelación de secretos e inhabilitado para ejercer su puesto como fiscal general, García Ortiz ha lamentado que será “difícil reparar lo ocurrido”, pero ha asegurado que no se arrepiente de no haber dimitido.

“Tenía coherencia continuar en el cargo hasta saber cuál iba a ser la resolución del tribunal (...). Dimitir o no dimitir era un dilema, y los dilemas no son algo que sea blanco o negro, un dilema se define precisamente porque no tiene una buena solución ni una solución clara”, ha explicado.

El pasado mes de mayo la Fiscalía del Tribunal Supremo apoyó la concesión de un indulto parcial a Álvaro García Ortiz, en concreto respecto a la pena de dos años de inhabilitación para ejercer el cargo que ocupaba, que le impuso el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos. EFE

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