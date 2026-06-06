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Asociaciones de víctimas de abusos denuncian su exclusión en la visita del papa

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Madrid, 6 jun (EFE).- Asociaciones de víctimas y supervivientes de abusos sexuales en el seno de la Iglesia han denunciado su exclusión en la visita del papa y han recordado que llevan años colaborando con las investigaciones, con el Defensor del Pueblo y con la elaboración de protocolos y propuestas de reparación. "Merecemos ser escuchadas".

La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Asociación de Víctimas de Abusos (AVA), Justive Iniciative, Infancia robada Madrid, LulaCris, Palataforma Afectadas colectivo Alborada, Colectivo El Vedat, plataforma de víctimas de La Salle y ANIR Canarias reclaman al papa León XIV "una escucha verdaderamente inclusiva y denuncian la exclusión de asociaciones representativas".

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El papa León XIV se va a reunir con víctimas de abusos sexuales durante el viaje, aunque no se ha especificado ni la fecha ni con quién mantendrá ese encuentro privado.

"No queremos una foto con el papa: queremos derechos y reparación para todas las víctimas", explican en un comunicado conjunto, que añaden: "Un saludo institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real y de respuestas efectivas".

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Las asociaciones y supervivientes que reclaman una respuesta integral a los abusos sexuales en la Iglesia manifiesta su profunda preocupación por la falta de representatividad y de pluralidad en los encuentros previstos con el papa León XIV durante su visita a España.

Destacan que la opinión pública puede interpretar erróneamente que el conjunto de las víctimas se siente satisfecho con la celebración de estos encuentros, pero recuerdan que "existen diversas sensibilidades y numerosos colectivos que no han sido tenidos en cuenta".

"Si se habla de una Iglesia inclusiva, resulta legítimo preguntarse si esa inclusión alcanza realmente a todas las víctimas o únicamente a una parte de ellas", señalan en las asociaciones, que exigen respuestas también para quienes, tras someterse a procesos judiciales con todas las garantías, han visto sus causas archivadas provisionalmente por falta de pruebas o por defectos procesales.

Igualmente, reclaman que no se abandone a los supervivientes de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesial cuando las agresiones se produjeron siendo ya mayores de edad.

"La exclusión de asociaciones representativas y de supervivientes que llevan años trabajando por la verdad, la justicia y la reparación solo contribuye a aumentar el sentimiento de abandono y el hartazgo ante una negligencia que se prolonga desde hace demasiado tiempo". EFE

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