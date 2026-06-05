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Treinta y siete candidaturas optan al Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

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Oviedo, 5 jun (EFE).- Treinta y siete candidaturas de veinticuatro nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, que se fallará el próximo miércoles en Oviedo.

Este galardón, destinado a distinguir "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros", recayó el año pasado en el escritor barcelonés Eduardo Mendoza por su decisiva aportación a las letras en lengua española del último medio siglo y por tratarse de "un proveedor de felicidad para los lectores", según recogió el acta del jurado.

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En sus ediciones más recientes, el Premio Princesa de Asturias de las Letras ha distinguido a la poetisa, ensayista y política rumana Ana Blandiana (2024); el escritor y traductor japonés Haruki Murakami (2023); el dramaturgo español Juan Mayorga (2022); el escritor, guionista y realizador francés Emmanuel Carrère (2021), y la poetisa, ensayista, traductora y profesora canadiense Anne Carson (2020).

El de las Letras será el séptimo de los ocho galardones en fallarse este año, y ya solo quedará por conocerse al ganador de la categoría de la Concordia, el próximo 17 de junio.

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Hasta ahora se han distinguido a la cantante estadounidense Patti Smith, en la categoría de las Artes; la productora de animación japonesa Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la secuenciación rápida de ADN, en Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional; el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales, y el futbolista argentino Leo Messi, en Deportes.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. EFE

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