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El senador Moscoso defiende que el nombramiento de su esposa carece de relevancia penal

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Cádiz, 5 jun (EFE).- El senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario (Cádiz), Alfonso Moscoso, ha defendido este viernes que el nombramiento de su esposa como jueza de paz de la localidad "carece de relevancia penal", después de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite una querella de la Fiscalía relacionada con ese procedimiento.

En un comunicado remitido a los medios, Moscoso ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" tras la apertura de la investigación y ha subrayado que la admisión a trámite de una querella "no implica la existencia de responsabilidad penal", sino el inicio de un procedimiento destinado a esclarecer los hechos.

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El senador socialista ha asegurado que confía "plenamente en la Justicia" y ha afirmado que colaborará "con total transparencia" para aclarar cualquier cuestión que se plantee durante la instrucción.

Según añade la nota, en el momento procesal oportuno ofrecerá "todas las explicaciones necesarias", convencido de que los hechos investigados quedarán "debidamente aclarados".

Moscoso también sostiene que el puesto de juez de paz en Villaluenga del Rosario, municipio de menos de 500 habitantes, tiene carácter honorífico y no remunerado, por lo que, a su juicio, responde más a una labor de servicio a la comunidad que al ejercicio de una actividad profesional.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía contra Moscoso por el nombramiento de su esposa como jueza de paz de Villaluenga del Rosario, al apreciar indicios que justifican la apertura de diligencias para investigar los hechos denunciados. EFE

pec/vg/jdm

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