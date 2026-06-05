Precio de la luz en España este 6 de junio

La tarifa de la luz cambia diariamente (Europa Press)

Se actualizaron los precios de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este sábado 6 de junio.

Recuerda que la tarifa de la luz cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 6 de junio

Precio medio: 55.44 euros por megavatio hora

Precio más alto: 119.68 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.11 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este sábado 6 de junio, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 119.68 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.75 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.67 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104.93 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.66 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 9.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.55 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.33 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 29.88 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 91.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.51 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 99.73 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.1 euros por megavatio hora.