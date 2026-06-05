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Precio de la luz en España este 6 de junio

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

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La tarifa de la luz cambia diariamente (Europa Press)
La tarifa de la luz cambia diariamente (Europa Press)

Se actualizaron los precios de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este sábado 6 de junio.

Recuerda que la tarifa de la luz cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 6 de junio

Precio medio: 55.44 euros por megavatio hora

Precio más alto: 119.68 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.11 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este sábado 6 de junio, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 119.68 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.75 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.67 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104.93 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.66 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 9.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.55 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.33 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 29.88 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 91.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.51 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 99.73 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.1 euros por megavatio hora.

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