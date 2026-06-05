Page ve "posible" que Sánchez no conociera la trama Leire, pero pide responsabilidades

Toledo, 5 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que es "posible" que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de lo sucedido con la exmilitante Leire Díez, pero ha incidido en que es necesario "dirimir responsabilidades" y ha reiterado la necesidad de impedir que la causa afecte judicialmente al conjunto del PSOE.

En declaraciones a los medios este viernes en Toledo, García-Page ha manifestado que la política es "compleja" y que los dirigentes tienen "muchísima gente" a su cargo por lo que es posible que Pedro Sánchez ignorase lo sucedido con Leire Díez.

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Sin embargo, ha incidido en que "lo que sí importa es lo que la gente pueda creer", y en este aspecto ha alertado de que "la ciudadanía está a un tris de pensar que todo se sabe, que todo tiene que ver y, se sepa o no se sepa, se tienen que dirimir responsabilidades".

Ha insistido en la necesidad de que el PSOE se querelle contra quienes "han abusado" de la confianza del partido "y supuestamente han cometido delitos", ya que "urge evitar que pueda haber una imputación al conjunto de la organización".

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El presidente castellanomanchego ha aseverado que eso sería "lo más grave de lo que yo recuerde" y que sería "enormemente injusto que todos arrastremos esa causa", a la vez que ha agregado que "las personas imputadas ahora mismo son las únicas responsables; los demás lo somos por no tomar medidas o por no actuar en consecuencia".

Ha advertido de que al PSOE "no se lo va a llevar por delante ningún asunto, por grave que sea, pero la credibilidad sí puede costar mucho recuperarla si no se ataja esta hemorragia", y ha abogado por ser "lo más exigentes de cara a la ciudadanía" con quienes les han "traicionado". EFE

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