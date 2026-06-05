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Prisión provisional para un turista alemán por amenazar con un cuchillo a otros en Playa de Palma

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen alemán por presuntamente amenazar con un cuchillo de cocina a varios turistas en Playa de Palma y sustraer una cajetilla de tabaco a uno de ellos. El arrestado ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes en la zona de los balnearios 5 y 6 de Playa de Palma, donde un grupo de turistas denunció haber sido amenazado por un hombre que les robó tabaco tras intimidarles con un arma blanca.

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Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el sospechoso entabló conversación con las víctimas para ganarse su confianza y, aprovechando un descuido, se apoderó de varios cigarrillos.

Cuando los turistas le recriminaron lo sucedido, el hombre sacó un cuchillo de cocina que llevaba entre sus pertenencias y comenzó a amenazarles con expresiones como "te tengo que pinchar" y "tengo que matarte". Acto seguido, se apoderó de una cajetilla de tabaco y abandonó el lugar.

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Tras recibir el aviso, varias patrullas se desplazaron a la zona y recabaron la descripción facilitada por las víctimas. Poco después, los agentes localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por los denunciantes.

Los agentes procedieron a su identificación y encontraron entre sus pertenencias el cuchillo presuntamente utilizado durante los hechos, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

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