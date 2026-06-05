Espana agencias

Arancha Suárez dice que dio "los mejores cuidados" a su tía y no se apropió de su dinero

Guardar
Google icon

Madrid, 5 jun (EFE).- Arancha Suárez ha asegurado en el juicio en el que se la acusa de detener ilegalmente, vejar y estafar a su tía Isabel que dio "los mejores cuidados" a la anciana porque era como su madre; que fue "libre" de hacer lo que quiso en los meses que vivió con ella y con su pareja, el actor Luis Lorenzo, antes de morir, y que no se lucró con su dinero ni la instó a cambiar el testamento.

"Hice por ella todo lo que se podía hacer. Para mi lo más importante era cumplir los deseos de mi tía", ha dicho al tribunal.

PUBLICIDAD

Arancha Suárez y Luis Lorenzo se sientan desde el pasado lunes en el banquillo de la Audiencia de Madrid por el supuesto trato dado a su tía entre marzo y julio de 2021 en su vivienda de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), en la que Isabel Suárez, de 85 años, murió tras enfermar progresivamente.

También es juzgada la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria en las semanas antes de su muerte.

Arancha Suárez ha declarado que su tía era para ella "una madre" porque tras perder a la suya en 2009 Isabel había ocupado ese lugar.

PUBLICIDAD

Ha relatado cómo vio en 2020, en un viaje a Asturias, que su tía tenía temblores y heridas en sus piernas, y la anciana le pidió ver a un médico en Madrid.

Así, la trajo a su casa; el médico del centro de salud le dijo que conseguir cita con Neurología en la sanidad pública se demoraría y fueron a una clínica privada donde vieron un deterioro cognitivo incipiente por el que le rectaron Reminyl (medicación para la demencia). También le recomendaron usar audífonos, y los compraron.

Al volver a Grado (Asturias) la anciana siguió tomando esa medicación, pero luego el médico de cabecera de Grado no se la recetó. Finalmente en marzo de 2021 la anciana -según la acusada- quiso volver a Madrid para tratarse.

La fue llevando a diferentes médicos, siempre velando por su salud, y los facultativos vieron que su estado se deterioraba y le pautaron medicación que entendió que era adecuada. Cuando se puso peor ella asumió su cuidado para evitar que fuese a una residencia, como planeaban los hermanos de Isabel.

Sobre una supuesta retención en su casa, sin que pudiera hablar con la familia de Asturias, Arancha Suárez ha asegurado que Isabel no quería irse y "hablaba con quien ella quería". "Era una persona libre de hablar con quien ella quería, y estar donde quería", ha dicho.

Ha puesto de relieve que, aunque un hermano de Isabel la amenazó con denunciarla, ella le dijo que hiciera lo que quisiera porque tenía la conciencia tranquila; de hecho, cuando su tía murió llevó el cuerpo a Asturias porque era el deseo de la fallecida y ella no tenía "nada que ocultar".

En su domicilio tuvo "todos los cuidados", y usaba el baño de casa y no el del garaje -en contra de lo que relataron varios vecinos y cuidadoras-, al que solo iba "puntualmente" si coincidía que era la hora de ir al colegio, porque Isabel no quería molestar.

Sobre el supuesto abandono de su tía -en abril de 2021- en un centro comercial durante ocho horas, la acusada ha dicho que la anciana quiso ir allí porque no le apetecía ir a la Warner a un cumpleaños infantil, y que ella no se imaginaba que se encontraría tan mal como le relataron. Nunca más la dejó sola.

La acusada ha negado que intentara apropiarse indebidamente de dinero de su tía ya que no sacó dinero por ella ni lo retiró de sus cuentas indebidamente; solo gestionó pagos relacionados con sus cuidados y su entierro. "Yo nunca me he lucrado", ha sostenido.

Ha relatado que la anciana le dijo que, como estaba viviendo con ella, le quería dejar la casa de Grado y un dinero, y para sus hermanos las tierras que ya constaban en el testamento.

Por eso fueron a una notaria a cambiar el testamento y a que le otorgara un poder porque Isabel quería que ella "revisara sus cuentas" para ver "si le habían robado algo", y así lo hizo.

Ha asegurado que al principio de estar en su casa la mujer iba sola a sacar dinero, tenía dinero en efectivo, y se hizo tratamientos de belleza como un microblading, algo que le parecía bien porque ella quería "que viviera y disfrutara". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aagesen aboga por invertir en la naturaleza y en adaptación frente al cambio climático

Infobae

EL PP ve "imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo" en el caso Leire

Infobae

Los riesgos climáticos pueden costarle a España un 6,8 % del PIB, según una investigación

Infobae

El Defensor pide información sobre el expediente a un funcionario que atendía sin cita

Infobae

Víctimas de abusos denunciarán ante la Nunciatura que cierren la puerta "a cal y canto"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

ECONOMÍA

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre hogares jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición