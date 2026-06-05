Miles de profesores catalanes exigen más recursos en una manifestación frente al Parlament

Barcelona, 5 jun (EFE).- Miles de docentes están concentrados este viernes en el Parc de la Ciutadella y a las puertas del Parlament para reclamar mejoras salariales en un nuevo acuerdo, tras haber rechazado el pacto alcanzado por la mayoría de los sindicatos con el Departamento de Educación de la Generalitat.

"Ha ganado la dignidad educativa", "Más recursos, menos discursos", "Sin recursos no hay inclusión" son algunos de los carteles de los manifestantes, que han entonado cánticos dirigidos a la consellera de Educación, Esther Niubó, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como "Niubó, escucha, esto es una revuelta" o Illa, Illa, Illa, queremos más plantilla".

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Según los sindicatos convocantes de la huelga, y a la espera de las cifras oficiales, la manifestación, que es la suma de diferentes columnas de docentes que han circulado por la ciudad durante la mañana, cuenta con 90.000 asistentes.

En una consulta, los profesores rechazaron ayer el preacuerdo al que llegaron Ustec, CC.OO., UGT y Professors de Secundària.

A raíz de este resultado, Ustec (que organizó la consulta con CGT e Intersindical) se ha desmarcado de ese pacto y se ha sumado a la huelga de hoy, al tiempo que se ha adherido a otro parón el martes, coincidiendo con la visita del papa a Cataluña.

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"Metemos toda la carne en el asador, como nos ha dicho el colectivo, y vamos a trabajar porque es una situación que tenemos que reconducir; y tenemos que reflexionar todos", ha afirmado la portavoz de Ustec, Iolanda Segura.

La sindicalista ha dicho que la huelga de hoy y la del martes, que ha calificado como "papahuelga", debería servir para "hacer presión y lanzar este mensaje contundente a la consellera de que hay que sentarse todos juntos para reconducir la situación".

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En cuanto a la desunión sindical -en la mesa sectorial, CC.OO., UGT y Professors de Secundària avalan el acuerdo y Ustec no-, Segura ha afirmado: "Todas las organizaciones sindicales, las del sí y las del no, debemos hacer una reflexión al respeto y ponernos de acuerdo desde la voluntad de cuidar al colectivo, y que esto no vaya de reproches o luchas políticas", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha celebrado la "contundencia" del resultado de la consulta y ha asegurado que "esto no va de salarios, sino de una emergencia educativa".

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Ha insistido en la petición de dimisión de la consellera de Educación, de quien ha dicho que "ha fallado dos veces". EFE

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