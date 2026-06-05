Sánchez garantiza que no habrá un "superdomingo electoral"

Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este viernes "por activa y por pasiva" que "no habrá un superdomingo electoral", es decir, que no hará coincidir las elecciones generales con los comicios municipales y autonómicos que deben celebrarse a finales de 2027.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, Sánchez ha defendido que los candidatos a alcaldías y gobiernos autonómicos tengan su propio debate.

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"Y les puedo garantizar a los españoles y a todo los partidos políticos que desde luego no va a haber un superdomingo electoral", ha reiterado. EFE