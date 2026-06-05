Lobato cree "prioritario" hacer una Conferencia Política Municipal para preparar elecciones antes que un Congreso

El senador y exsecretario general de PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha asegurado hoy que le parece "prioritario" celebrar una Conferencia Política Municipal en el PSOE antes que un Congreso Extraordinario, porque tienen que preparar las elecciones municipales, aunque apoya las iniciativas del exministro Ramón Jáuregui y de militantes para que la gente del partido "se reúna, reflexione y opine".
Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press. También en declaraciones a Europa Press ha precisado que es necesario "abrir el partido de cara las municipales" que tocan el próximo año.
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A este respecto el senador socialista ha apostado por que se elijan las candidaturas y se hagan los programas para esos comicios "de forma abierta".
"Yo creo que una conferencia política municipal en la que nos centremos en preparar ese trabajo que, como digo, creo que es el bien mayor para los alcaldes", sería muy interesante para "abrir el partido", ha señalado, a pesar de que ha admitido que en momentos de crisis los partidos tienden a encerrarse en sí mismos.
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APOYA INICIATIVA DE JÁUREGUI Y MILITANTES
En este sentido, ha dicho que le "parecen bien esas iniciativas que han presentado Jauregui, este grupo de militantes, yo creo que todo lo que sea abrir el partido es interesante e importante". No obstante, considera que la propuesta de Ramón Jáuregui y de los críticos reunidos esta semana, de celebrar un congreso extraordinario del PSOE, ahora sería "muy complejo".
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Pero sí apuesta por "establecer un debate". "Yo creo que es la base de todo este problema, y dejar a la gente que, bueno, oír, escuchar y hablar", ha precisado el senador socialistas, quien apuesta por "abrir en par el partido" y que "se vea lo que ha pasado, que se investigue hasta el final" y que se escuche a la gente aunque les digan "cositas" que no les van a gustar.
Lobato también se ha pronunciado en Cuatro contra la afirmación del secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien ha afirmado que Pedro Sánchez acabará entre rejas. El senador le ha respondido que "para nada" ve que eso pueda ser así.
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