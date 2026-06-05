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La Plaza de Lima se convierte en espacio de oración para la vigilia de jóvenes con el papa

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Madrid, 5 jun (EFE).- Los preparativos se ultiman en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu, que se está transformando en un espacio de oración para la vigilia que el papa León XIV mantendrá este sábado con los jóvenes, el primer acto multitudinario de su visita a Madrid que congregará a miles de fieles.

El entorno de este nudo del paseo de la Castellana se encuentra cerrado al tráfico tras la instalación del escenario principal, que ya se encuentra completamente montado a falta de los últimos detalles.

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Una cruz blanca de grandes dimensiones se sitúa a un lado del escenario, que cuenta con una larga escalinata y una gran pantalla en la que ya reza el lema 'Alzad la mirada', y que darán la bienvenida al papa, cuya llegada está prevista a las 20:30 horas.

El escenario está dividido en tres alturas: una primera para toda la parte musical en la que también habrá un coro de 150 integrantes; una segunda donde tendrá lugar la charla del papa con los jóvenes; y una tercera en la que se llevará a cabo la adoración eucarística.

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El acto, concebido como un "festival de fe", comenzará a las 18:00 horas y, antes de la llegada del papa, habrá momentos de reflexión, testimonios, oración y música, con la participación de grupos como Malmö040, que han acudido este viernes a ensayar.

"Estamos emocionados, con muchas ganas", han declarado Carlos Framis y Nacho Peguero a EFE sobre esta experiencia, que aunque les da "un poco de vértigo" actuar ante tanta gente, viven "con mucho gozo" poder estar en el mismo escenario en el que estará el papa.

Algunos voluntarios se han acercado a la zona para que les hicieran entrega de sus acreditaciones, como Javier y Gonzalo, de 16 años, que estarán repartiendo comida en la vigilia y ayudando a los curas en la misa del domingo.

No es su primera experiencia en un evento de estas características tras participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023, y han celebrado que el papa haya elegido España para este viaje apostólico, que creen que "va a aportar mucha felicidad a los católicos".

Vecinos como Julia y José María, que viven en el mismo Paseo de la Castellana, se han acercado a "curiosear" y hacer unas fotos antes de "escapar" este fin de semana de Madrid por la visita del papa para evitar "el jaleo que se va a montar".

Pedro y María José, de Zaragoza pero residentes en Burgos, han llegado este viernes a Madrid porque no querían perderse la visita del papa León XIV, después de ver a Juan Pablo II en el Santiago Bernabéu en 1982.

También irán el domingo al estadio, pero han traído unas sillas plegables para poder estar en la vigilia de los jóvenes, aunque tengan que ubicarse en las cercanías y seguir el evento a través de las pantallas.

Mientras se ultiman los preparativos, agentes de la Policía Nacional blindan la zona en un histórico dispositivo de seguridad con motivo del viaje del papa León a España, que contará con 11 agentes de distintas unidades, que van desde el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la Unidad TEDAX de detección de explosivos hasta los guías caninos y la Unidad de Intervención Policial. EFE

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