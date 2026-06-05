Ni el trabajo ni la falta de sueño: la psicología identifica otra causa del cansancio moderno

La falta de “espacios vacíos” podría explicar una forma de agotamiento persistente difícil de aliviar. (Magnific)

Muchas personas viven su día a día agotadas, incluso después de haber dormido lo suficiente. Habitualmente, este cansancio se atribuye a la carga de trabajo, al calor u a otros factores externos. Sin embargo, distintas líneas de la psicología plantean una explicación alternativa: el problema no estaría solo en lo que se hace, sino en lo que se ha dejado de hacer.

En la vida cotidiana actual, casi cualquier momento de inactividad ha desaparecido. El móvil se consulta al despertar y durante los desplazamientos. Las comidas se realizan frente a una pantalla e, incluso, los paseos destinados a desconectar se acompañan de podcasts o música. Al final del día, el teléfono vuelve a ocupar los últimos minutos antes del descanso.

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Este patrón no se limita a un uso intensivo de redes sociales o de contenido digital, sino que apunta a un cambio más profundo: la desaparición progresiva de los espacios vacíos del día. Momentos de calma entre actividades que antes formaban parte natural de la rutina diaria han sido sustituidos por una exposición constante a información.

El cerebro no se detiene cuando no hay estímulos

Detrás de este fenómeno se encuentra una idea clave en neurociencia: cuando el cerebro no está centrado en una tarea externa, no entra en reposo, sino que activa lo que se conoce como la “red por defecto”.

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Según una revisión de más de 20 años de investigación en neuroimagen, recogida por el medio Bolde, este sistema se activa cuando disminuye la atención hacia el entorno inmediato. En ese estado, el cerebro procesa experiencias recientes, reorganiza recuerdos, conecta información dispersa y participa en la construcción de la identidad personal y la planificación del futuro.

Lejos de tratarse de un estado pasivo, este funcionamiento resulta esencial para la salud mental y cognitiva. Sin embargo, cada vez que esos momentos se llenan con estímulos externos —vídeos, podcasts, redes sociales o conversaciones continuas— ese proceso interno se interrumpe o se reduce.

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La ausencia de estímulos externos puede resultar incómoda. (Magnific)

La dificultad de permanecer sin estímulos

La cuestión no es solo la tecnología, sino también la psicología Distintos estudios han señalado que la ausencia de estímulos externos puede resultar incómoda incluso durante períodos breves. En investigaciones como 'Solo pensar: los desafíos de la mente desconectada’, se observa que una parte significativa de las personas prefiere cualquier tipo de distracción antes que permanecer en silencio mental.

En uno de estos estudios, se pidió a los participantes permanecer sentados sin hacer nada durante unos minutos. Muchos describieron la experiencia como desagradable o inquietante, a pesar de su brevedad. Este tipo de resultados sugiere una tendencia a evitar el vacío mental mediante cualquier forma de estimulación disponible.

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A ello se suma un factor estructural: los dispositivos digitales están diseñados para reducir al mínimo los tiempos muertos. El contenido se encuentra siempre a un toque de distancia, lo que facilita que cualquier pausa se transforme automáticamente en consumo de información.

La solución es reintroducir pequeñas pausas a lo largo del día. (Magnific)

Fatiga constante por no desconectar

La combinación de ambos factores da lugar a un estado de atención fragmentada. No se trata de una concentración profunda en una tarea concreta, ni de una desconexión real, sino de una transición constante entre estímulos.

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Esta dinámica podría estar relacionada con una forma de cansancio cada vez más descrita: una fatiga persistente, de baja intensidad, que no desaparece completamente con el descanso nocturno. No se percibe como agotamiento extremo, sino como una sensación continua de falta de energía o de saturación mental.

La solución no es eliminar la tecnología o tener una desconexión total del entorno digital, sino reintroducir pequeñas pausas a lo largo del día. Caminar sin auriculares, comer sin pantalla, esperar sin estímulos o permitir que los minutos previos al sueño permanezcan libres de contenido. No se trata de grandes cambios, sino de la recuperación de intervalos breves que permitan al cerebro retomar su actividad interna natural.

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