España

Fran Rivera revela que Kiko no robó la herencia de Paquirri en Cantora: “Ha cogido las ocho cabezas de toro y las va a repartir entre Cayetano, él y yo”

En el supuesto “asalto” a Cantora, Kiko Rivera se llevó algunas pertenencias de su padre que finalmente dará a sus hermanos

Guardar
Google icon
Fran Rivera revela que Kiko no robó la herencia de Paquirri (Europa Press)
Fran Rivera revela que Kiko no robó la herencia de Paquirri (Europa Press)

Fran Rivera ha contado que, en realidad, Kiko Rivera no se ha quedado con una parte oculta de la herencia de Paquirri, sino que ha decidido repartir varios objetos hallados en Cantora entre los tres hermanos, un gesto que puede rebajar un conflicto familiar enquistado durante más de cuatro décadas tras la muerte del torero.

El hallazgo se produjo el pasado 2 de mayo, cuando Kiko Rivera y su novia, Lola García, “asaltaron” la finca para recoger sus pertenencias y encontraron en una habitación a la que la familia tenía prohibido entrar un traje de luces y ocho cabezas de toro que habían pertenecido a su padre.

PUBLICIDAD

En un primer momento, la opinión pública pensó que el DJ repetiría las acciones de su madre, pero su hermano Francisco Rivera ha contado ante los medios que su hermano se puso en contacto con él para comunicarle el descubrimiento y su decisión sobre el reparto. Según ha explicado, esos objetos figuraban en el testamento de Paquirri, aunque hasta ese momento los hermanos creían que ya no estaban en la finca.

Kiko Rivera se lleva de su excursión a Cantora las pertenencias que Paquirri dejó en el testamento a Francisco y Cayetano Rivera (Europa Press / Mediaset España)
Kiko Rivera se lleva de su excursión a Cantora las pertenencias que Paquirri dejó en el testamento a Francisco y Cayetano Rivera (Europa Press / Mediaset España)

Durante años, Isabel Pantoja les había asegurado que esas piezas no se encontraban en Cantora y que, además, habían sido robadas. La aparición de esos enseres cambia ese relato y da respuesta a una reclamación antigua que ya defendió en su día Carmina Ordóñez.

PUBLICIDAD

Francisco Rivera agradece a Kiko

Francisco Rivera ha detallado que recibió de Kiko un mensaje “muy cariñoso” en el que le informaba de que había logrado sacar las cabezas de toro que seguían en la finca. “Me ha escrito mi hermano Kiko un mensaje muy cariñoso y la verdad que, bueno, dice mucho de él. Ha sido un detalle”, ha dicho ante los micrófonos de Europa Press.

El torero ha añadido que su hermano le explicó el reparto previsto: “Me ha dicho que ha conseguido coger las cabezas que había, es que no estoy yo muy puesto en el tema, pero ha cogido ocho cabezas y que las va a repartir entre Cayetano, él y yo”.

Entrevista a Kiko Rivera.

El hallazgo se produjo por casualidad, después de que Kiko Rivera entrara en una estancia en la que nadie podía pasar. Ni él ni sus hermanos sabían que una parte del legado de su padre seguía guardada allí. Para Francisco Rivera, la relevancia del gesto no está solo en el valor material de las piezas, sino en lo que supone después de tantos años de desencuentros. El torero ha admitido que ya había perdido la esperanza de conservar algún objeto que hubiera pertenecido a su padre.

La reconciliación de Kiko Rivera y sus hermanos

Es por ello que, si Kiko cumple lo que ha prometido, Francisco tendrá por primera vez una parte de ese legado. “Imaginaos, yo que ya había abandonado la esperanza, pero la verdad que es un detalle que dice mucho de su parte. Así que es verdad, es muy buena noticia, buenísima noticia”, ha señalado.

Fran Rivera revela el inesperado gesto de su hermano Kiko: "Es un detalle que dice mucho de él" (Europa Press)
Fran Rivera revela el inesperado gesto de su hermano Kiko: "Es un detalle que dice mucho de él" (Europa Press)

Francisco Rivera ha dejado la puerta abierta a una mejora del vínculo familiar a partir de este episodio. “Hombre, el camino, la puerta está abierta, desde luego. Poquito a poco, pero la verdad que ha tenido un detalle el tío que lo honra”, ha dicho al referirse al gesto de Kiko Rivera.

Temas Relacionados

Kiko RiveraGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Los jueces han identificado 24 citas -y sus textos adicionados- que los magistrados aseguran que constituyen “un ejercicio de libérrima creatividad jurídica”

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Por qué se oxidan los cubiertos en el lavavajillas y cómo evitar que esto ocurra

Reducir el riesgo de oxidación en la cubertería de acero inoxidable exige adoptar algunas precauciones sencillas

Por qué se oxidan los cubiertos en el lavavajillas y cómo evitar que esto ocurra

Resultados del Super Once del 5 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 5 junio

Detenidas la exmilitar Patricia Campos y su esposa por presuntos malos tratos a sus hijos adoptados

Los menores denunciaron castigos físicos, humillaciones y amenazas, mientras Campos niega las acusaciones

Detenidas la exmilitar Patricia Campos y su esposa por presuntos malos tratos a sus hijos adoptados

“Donde los turistas ya no son bienvenidos”: España es el país europeo que más rechaza el turismo masivo, según un estudio

Un estudio internacional analiza cómo protestas, cobertura mediática y nuevas tasas reflejan la tensión creciente entre turistas y residentes de los principales destinos europeos

“Donde los turistas ya no son bienvenidos”: España es el país europeo que más rechaza el turismo masivo, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

ECONOMÍA

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre hogares jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición