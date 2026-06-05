Fran Rivera revela que Kiko no robó la herencia de Paquirri en Cantora: “Ha cogido las ocho cabezas de toro y las va a repartir entre Cayetano, él y yo”

Fran Rivera revela que Kiko no robó la herencia de Paquirri (Europa Press)

Fran Rivera ha contado que, en realidad, Kiko Rivera no se ha quedado con una parte oculta de la herencia de Paquirri, sino que ha decidido repartir varios objetos hallados en Cantora entre los tres hermanos, un gesto que puede rebajar un conflicto familiar enquistado durante más de cuatro décadas tras la muerte del torero.

El hallazgo se produjo el pasado 2 de mayo, cuando Kiko Rivera y su novia, Lola García, “asaltaron” la finca para recoger sus pertenencias y encontraron en una habitación a la que la familia tenía prohibido entrar un traje de luces y ocho cabezas de toro que habían pertenecido a su padre.

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En un primer momento, la opinión pública pensó que el DJ repetiría las acciones de su madre, pero su hermano Francisco Rivera ha contado ante los medios que su hermano se puso en contacto con él para comunicarle el descubrimiento y su decisión sobre el reparto. Según ha explicado, esos objetos figuraban en el testamento de Paquirri, aunque hasta ese momento los hermanos creían que ya no estaban en la finca.

Kiko Rivera se lleva de su excursión a Cantora las pertenencias que Paquirri dejó en el testamento a Francisco y Cayetano Rivera (Europa Press / Mediaset España)

Durante años, Isabel Pantoja les había asegurado que esas piezas no se encontraban en Cantora y que, además, habían sido robadas. La aparición de esos enseres cambia ese relato y da respuesta a una reclamación antigua que ya defendió en su día Carmina Ordóñez.

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Francisco Rivera agradece a Kiko

Francisco Rivera ha detallado que recibió de Kiko un mensaje “muy cariñoso” en el que le informaba de que había logrado sacar las cabezas de toro que seguían en la finca. “Me ha escrito mi hermano Kiko un mensaje muy cariñoso y la verdad que, bueno, dice mucho de él. Ha sido un detalle”, ha dicho ante los micrófonos de Europa Press.

El torero ha añadido que su hermano le explicó el reparto previsto: “Me ha dicho que ha conseguido coger las cabezas que había, es que no estoy yo muy puesto en el tema, pero ha cogido ocho cabezas y que las va a repartir entre Cayetano, él y yo”.

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Entrevista a Kiko Rivera.

El hallazgo se produjo por casualidad, después de que Kiko Rivera entrara en una estancia en la que nadie podía pasar. Ni él ni sus hermanos sabían que una parte del legado de su padre seguía guardada allí. Para Francisco Rivera, la relevancia del gesto no está solo en el valor material de las piezas, sino en lo que supone después de tantos años de desencuentros. El torero ha admitido que ya había perdido la esperanza de conservar algún objeto que hubiera pertenecido a su padre.

La reconciliación de Kiko Rivera y sus hermanos

Es por ello que, si Kiko cumple lo que ha prometido, Francisco tendrá por primera vez una parte de ese legado. “Imaginaos, yo que ya había abandonado la esperanza, pero la verdad que es un detalle que dice mucho de su parte. Así que es verdad, es muy buena noticia, buenísima noticia”, ha señalado.

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Fran Rivera revela el inesperado gesto de su hermano Kiko: "Es un detalle que dice mucho de él" (Europa Press)

Francisco Rivera ha dejado la puerta abierta a una mejora del vínculo familiar a partir de este episodio. “Hombre, el camino, la puerta está abierta, desde luego. Poquito a poco, pero la verdad que ha tenido un detalle el tío que lo honra”, ha dicho al referirse al gesto de Kiko Rivera.