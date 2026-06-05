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Fiscal superior de Madrid asume el cargo con el compromiso de promover el rigor jurídico

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Madrid, 5 jun (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha presidido este viernes la toma de posesión de la nueva fiscal superior de Madrid, Isabel Martín, que se ha comprometido a promover una actuación basada en la objetividad, el rigor jurídico y la defensa de los derechos fundamentales.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, Peramato ha destacado especialmente la trayectoria de Martín, "forjada desde el compromiso, el esfuerzo y una forma muy concreta y valiosa de entender lo que significa pertenecer al Ministerio Fiscal".

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Peramato ha considerado que, bajo la dirección de Martín López, la Fiscalía madrileña "seguirá avanzando en la cohesión, la excelencia y el servicio a la ciudadanía" y ha reconocido el trabajo realizado por la anterior fiscal, Almudena Lastra, en los últimos cinco años.

El relevo de Lastra provocó las críticas de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de corte conservador que acusó a Peramato de nombrar cargos por adhesión personal. Lastra declaró contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

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Durante el acto, la nueva fiscal ha destacado que su nombramiento no es solo "un reconocimiento profesional sino, sobre todo, una exigencia de servicio, de entrega y de lealtad a los valores que inspiran la institución", ha subrayado.

Ha afirmado que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, "por su dimensión, relevancia y responsabilidad, debe ser un referente dentro del Ministerio Fiscal: una institución cohesionada, moderna, eficaz y reconocible por su compromiso con la legalidad y con los derechos de los ciudadanos".

Martín ha abogado por la cooperación interinstitucional y la estrecha colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con todos los operadores jurídicos.

Fiscal desde 2007, Martín fue destinada a la Fiscalía de Área de Melilla, donde ejerció como fiscal delegada de menores. En 2010 pasó a ejercer el cargo de fiscal coordinadora, fue encargada del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y colaboró con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en terrorismo yihadista.

En 2015 fue nombrada jefa de la Fiscalía de Melilla y en 2018 fue destinada a la Secretaría Técnica de la FGE, asumiendo el área de formación de la Carrera Fiscal. EFE

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