Extinguido el incendio que ha obligado a evacuar a 92 ancianos de una residencia en Cuenca

Toledo, 5 jun (EFE).- Los bomberos han dado por extinguido el incendio que este viernes se ha producido en un patio exterior de una residencia de mayores en San Clemente (Cuenca), que ha obligado a evacuar a 92 personas.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el fuego se ha iniciado en un depósito de gasoil y ha afectado a un aparato de aire acondicionado y a unos palés.

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Las mismas fuentes han precisado que la Policía Local está procediendo al realojo de los residentes.

El aviso se ha recibido a las 13:46 horas por un incendio que se ha originado en la residencia de mayores de San Vicente de Paúl, situada en la calle Marqués de la mencionada localidad conquense.

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En el operativo han participado Guardia Civil, Policía Local, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de San Clemente y bomberos de Villarrobledo.

También se han desplazado al lugar un médico y dos ambulancias. EFE