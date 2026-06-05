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Rosalía reaparece en Barcelona tras paralizar el ‘LUX Tour’ por una “emergencia familiar”: vestida de negro y acompañada de su equipo

Horas antes de su comunicado, la cantante fue vista por el equipo de ‘Vamos a ver’ en el Aeropuerto Barcelona-El Prat

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Rosalía reaparece en Barcelona tras paralizar el ‘LUX Tour’ por una “emergencia familiar” (Mediaset España)
Rosalía reaparece en Barcelona tras paralizar el ‘LUX Tour’ por una “emergencia familiar” (Mediaset España)

Rosalía ha reaparecido en Barcelona tras posponer tres conciertos de la parte estadounidense de su LUX Tour por una “emergencia familiar”, una decisión comunicada por Live Nation que afecta a sus actuaciones previstas en Miami y Orlando y altera el arranque de su calendario en Estados Unidos.

Según ha mostrado en exclusiva Vamos a ver, la cantante voló desde Miami y aterrizó el jueves por la tarde en el Aeropuerto Barcelona-El Prat pocas horas después de conocerse el aplazamiento de los conciertos de los días 4 de junio, 6 de junio y 8 de junio, mientras su promotora estudia una reprogramación.

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Live Nation ha explicado en un comunicado que Rosalía “debe posponer sus próximos conciertos” por una “emergencia familiar”. La promotora no ha dado más detalles sobre el motivo y ha pedido a los asistentes que conserven sus entradas hasta nueva información. La artista también ha trasladado que espera poder reprogramar esas citas más adelante: “Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción”.

Rosalía reaparece en Barcelona tras paralizar el ‘LUX Tour’ por una “emergencia familiar” (Mediaset España)
Rosalía reaparece en Barcelona tras paralizar el ‘LUX Tour’ por una “emergencia familiar” (Mediaset España)

Primeras imágenes de Rosalía tras el comunicado

Las primeras imágenes tras el comunicado las ha difundido Telecinco a través de Vamos a ver. En ellas, Rosalía aparece saliendo por la puerta del aparcamiento privado del aeropuerto junto a su hermana. La cantante viste de negro, lleva el pelo suelto y un atuendo cómodo. Las imágenes muestran a ambas conversando y caminando con tranquilidad, mientras el programa asegura que la artista ha viajado a Barcelona acompañada también por todo su equipo.

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Antes de este cambio de planes, Rosalía se encontraba en Miami desde hacía varios días. El lunes publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías tomadas en la ciudad de Florida con el mensaje: “Miami, I’m back”. En una de esas imágenes practicaba ballet, una disciplina que, según el texto fuente, forma parte de la preparación que pone en práctica durante la gira. La parte norteamericana del recorrido estaba prevista entre este jueves y comienzos de julio, con solo esas tres fechas afectadas por ahora.

El icónico momento del show de Rosalía donde, en una conversación con su amiga Shannis, hace una revelación sobre sus preferencias que desata la euforia del público.

Rosalía pospone el ‘LUX Tour’

La gira mundial comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, después de la publicación de Lux, el cuarto álbum de estudio de la cantante. El tour pasó por España durante ocho noches entre Madrid y Barcelona en marzo y abril. Por Europa también recorrió Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania e Inglaterra. El 6 de mayo cerró en Londres la primera parte de la gira, desarrollada íntegramente en su continente.

Tras los conciertos previstos en Estados Unidos y Canadá, el calendario del tour mantiene su continuación el 16 de julio en Bogotá, Colombia. El cierre de la gira está fijado para el 3 de septiembre en Puerto Rico, según la planificación recogida en el texto y el comunicado difundido por Live Nation.

Tras esta primera parte europea, Rosalía también hizo una breve parada en Sevilla para participar en la presentación de la segunda temporada de la serie Berlín. La cantante dio un concierto histórico sobre una plataforma en el Guadalquivir.

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