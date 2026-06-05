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Libertad para un detenido por presunta vinculación con una muerte en el transcurso de un robo en Ribeira

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Un juez ha decretado la puesta en libertad de un hombre detenido este jueves en Ribeira (A Coruña) por su presunta vinculación con la muerte de otro varón durante un robo con violencia.

En concreto, fuentes consultadas por Europa Press han detallado que los hechos investigados ocurrieron hace varios días en la localidad coruñesa, aunque fue en la tarde de este jueves cuando se llevó a cabo la detención.

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Con todo, el titular de la plaza número 2, en funciones de guardia, ha acordado este viernes la puesta en libertad del detenido, investigado por un delito de homicidio imprudente.

Según ha confirmado el TSXG, se ha procedido a la retirada de pasaporte, se ha decretado la prohibición de salida de territorio nacional, así como a comparecer semanalmente.

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