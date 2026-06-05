Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Un pensionista cuenta el dinero de su prestación. (Adobe Stock)

Una jubilada genovesa de 94 años descubrió en el ático de su casa un ’tesoro’ de 455 billetes de 100.000 liras y 110 de 50.000, un total de 51 millones de liras equivalentes a más de 26.000 euros, y acudió al Banco de Italia convencida de que podría convertirlos. El Tribunal de Génova le acaba de dar la respuesta que no esperaba: ese dinero ya no tiene valor legal.

La mujer guardó durante años esos billetes sin sospechar que el tiempo jugaba en su contra. Cuando finalmente se decidió a solicitar el cambio de euros a liras y se lo negaron, inició una batalla judicial que culminó con una sentencia que cierra, al menos por ahora, cualquier posibilidad de recuperar ese dinero.

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El origen del conflicto se remonta al turbulento proceso de transición de la lira al euro. La ley italiana fijó originalmente el 28 de febrero de 2012 como fecha límite para la conversión. En 2011, el gobierno anticipó ese plazo de forma repentina, pero el Tribunal Constitucional anuló esa decisión en 2015 por considerar que lesionaba la confianza de los ciudadanos. Muchos italianos interpretaron ese fallo como una reapertura generalizada de los plazos. La realidad jurídica resultó ser otra.

La afectada recurrió sin éxito la decisión

El tribunal rechazó la petición de la pensionista por dos motivos. El primero: la mujer no pudo demostrar haber presentado una solicitud formal de cambio dentro de los plazos legales. Los jueces invocaron la doctrina más reciente del Tribunal de Casación italiano, que establece que el derecho al canje de liras está sujeto a prescripción y solo puede interrumpirse mediante actos formales debidamente documentados. Sin esa prueba, la reclamación no prosperó.

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El segundo argumento fue igualmente determinante. La sentencia estableció que el Banco de Italia no es el sujeto legitimado en este tipo de litigios. Según el juez, la responsabilidad recae en el Ministerio de Economía y Finanzas, que representa al Estado en estas controversias, mientras que el Banco de Italia cumple funciones meramente operativas. La demanda, por tanto, se dirigió contra la entidad equivocada.

Varios billetes y monedas de liras italianas. (Freepik)

Los abogados Alessandro Romanò y Stefano Rossi, que asistieron a la mujer, anunciaron que presentarán recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su argumento central es que Italia sería el único país de la Unión Europea que no convierte sus antiguas monedas nacionales a euros, una situación que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos. La Associazione Italia, que gestiona a escala nacional los procesos de cambio de liras, fue quien dio a conocer la sentencia.

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Qué puedes hacer en España si todavía tienes pesetas

A diferencia de Italia, el Banco de España mantuvo abierta la ventanilla de canje durante casi dos décadas tras la introducción del euro, pero el plazo también expiró: el 30 de junio de 2021 fue el último día para convertir pesetas. Quien conserve hoy billetes o monedas en pesetas ya no puede reclamar su valor nominal de 166,386 pesetas por euro. Esos billetes han pasado a tener únicamente valor numismático, determinado por el mercado de coleccionismo, y en la mayoría de los casos muy inferior al de cambio. Según datos del Banco de España, al cierre del plazo quedaron sin canjear el equivalente a 1.575 millones de euros en pesetas, un 3,2% del total que estaba en circulación en diciembre de 2001.