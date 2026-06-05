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Un canto, testimonios de dos presas y una cerámica de regalo: la visita del papa a Brians

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Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), 5 jun (EFE).- Dos presas compartirán su testimonio personal con el papa León XIV en su visita del próximo miércoles a la cárcel de Brians 1, donde lo recibirán 80 internos de varios centros en un acto en el que será homenajeado con un canto y, de regalo, un plato cerámico elaborado por reclusos.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, el director de Brians 1, Jordi Pons, y Jesús Bel, sacerdote del centro penitenciario, han dado este viernes detalles de la visita que el papa tiene programada para el próximo miércoles en un alto de su camino a Montserrat, un breve acto de entre 20 y 25 minutos que han preparado para él los internos y que Bel ha calificado de “histórico” por tratarse de la primera visita de un pontífice a una cárcel española.

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En el encuentro con el papa participarán 80 presos, 22 de ellos mujeres -13 de Brians 1 y 9 de Wad Ras-, además de 58 hombres -26 reclusos de Brians 1 y 32 de Brians 2-.

Dos de las internas tendrán la oportunidad de compartir su vivencia personal con el pontífice, en lo que constituye uno de los momentos centrales del acto.

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Al inicio de la ceremonia, los reclusos entonarán un canto de bienvenida para el pontífice y, tras la intervención del director de la prisión y el sacerdote y del encuentro del papa con las presas, interpretarán 'El Virolai', himno de la Virgen de Montserrat. El papa les dirigirá unas palabras y una bendición antes de salir hacia la Abadía.

Aunque en la visita estarán presentes voluntarios de la pastoral católica que hacen acompañamiento a los presos de Cataluña, los internos serán los protagonistas del acto, por lo que se situarán en el espacio central del auditorio que acogerá el encuentro.

Por su parte, alumnos de los talleres artísticos han confeccionado el obsequio que se ofrecerá al papa: un plato de cerámica de 30 centímetros de diámetro con un diseño inspirado en la paloma como símbolo de libertad y esperanza.

Según Espadaler, el acto del papa en Brians 1 se gestó en una conversación informal con el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez, y el coordinador de los viajes pontificios, José Nahum Jairo Salas, tras recordar que el pontífice había mostrado interés en las personas presas en una visita meses antes en una cárcel de Bata, en Guinea Ecuatorial.

El director del centro Brians 1, Jordi Pons, ha explicado a la prensa que el centro prevé desplegar un dispositivo de seguridad extra, con personal externo para cubrir el servicio de acceso y garantizar la “vida normal” del centro.

Por su parte, el capellán de Brians 1, Jesús Bel, ha manifestado que los internos están “felices” con “la visibilidad que les da el papa” con su visita al centro, motivo de “inmensa alegría”. EFE

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(Foto) (Vídeo) (Audio)

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