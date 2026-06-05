Junqueras no da la legislatura por muerta pero no ve "un interés real" del PSOE por aprobar PGE

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que no da por muerta la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha asegurado que no puede constatar que el PSOE tenga "un interés real" en aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027, después de que Sánchez anunciase el miércoles que esta semana se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de elaboración de las cuentas.

En un encuentro con estudiantes de periodismo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) este viernes, ha sostenido que en ERC están interesados en hacer un buen servicio a la sociedad, y ha añadido que su voluntad de negociar las cuentas dependerá del interés real de los socialistas, y ha apuntado que ERC no da la legislatura por "muerta".

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"Han hecho una declaración. Si quieren negociar alguna cosa, harán una propuesta", ha sostenido Junqueras, que ha asegurado que quien tiene el botón electoral es el propio Sánchez, aunque ha bromeado diciendo que desde ERC tienen los búnkers.

Ha insistido en que no da por muerta la legislatura de Sánchez: "Probablemente nosotros la damos menos por muerta que el PSOE", ha sostenido el dirigente republicano, que ha asegurado que si alguna cosa esta muerta la resucitan si es necesario.

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HUELGAS EDUCATIVAS

El dirigente republicano ha sostenido que entiende el 'no' de los sindicatos educativos al preacuerdo alcanzado con el Govern, ya que considera que el conflicto "va más allá de una cuestión salarial".

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Ha sostenido que la cuestión fundamental que preocupa a los profesores tiene que ver con la vocación: "Creen que no se les deja hacer, tienen la sensación de que se les impone y se les exige hacer muchas otras cosas que no son enseñar", ha añadido.

Preguntado por si ERC tiene parte de responsabilidad en esta falta de reconocimiento a la vocación del profesorado, Junqueras ha respondido que "hay muchas cosas que no ha hecho bien" su partido, como cuidar y preservar la importancia de la enseñanza y dar suficiente importancia a los contenidos y al conocimiento.

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LISTAS ELECTORALES

Sobre la confección de las listas electorales de ERC de cara a unas elecciones generales y sobre si aceptaría una lista confeccionada por el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, Junqueras ha sostenido que las listas de las organizaciones políticas las hacen los militantes, aunque ha añadido que acogerán "con interés y cariño" las propuestas de Rufián.

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Ha deseado que asista a este sábado al Consell Nacional de ERC en el que aprobarán los reglamentos para la confección de las listas a las elecciones generales y a las municipales: "Desconozco si vendrá, si no viene no pasa nada, mañana no hacemos nada", ha afirmado Junqueras, que ha explicado que se pondrán el marcha los procedimientos internos al igual que en otras elecciones.

El dirigente republicano se ha mostrado abierto a "estudiar" una colaboración con fuerzas políticas como Podem Catalunya de cara a las municipales, después de que los morados hayan planteado a ERC aliarse en una veintena de municipios, tras lo que ha añadido que, en lo que dependa de él, ERC se presentará en todas partes bajo su marca.

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También ha sostenido que trabajará para colaborar con Compromís en Baleares y Comunidad Valenciana de cara a futuros comicios, y ha lamentado que hasta ahora "no se ha hecho todo lo que se ha podido" en este sentido.

VISITA DEL PAPA

Junqueras ha reconocido que se ha dirigido públicamente y "también por otras vías" a representantes de la Iglesia y del Vaticano para hablar sobre el uso del catalán en la visita del papa León XIV la semana que viene a Catalunya, tras lo que ha recordado que él estuvo trabajando en los archivos secretos del Vaticano.

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El dirigente republicano ha asegurado que "la obligación de la Iglesia es con la lengua del pueblo", por lo que ha defendido que León XIV se exprese en catalán durante su visita y garantice así los derechos colectivos como el uso de las lenguas.