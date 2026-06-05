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El PP eleva la presión sobre Marlaska para que dimita: "Ha mentido y su subordinada le ha dejado en evidencia"

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Varios dirigentes del PP han salido en tromba este viernes contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dimita y se marche por considerar que ha "mentido reiteradamente" y su "subordinada", la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, "le ha dejado en evidencia" tras las revelaciones del 'caso Leire'.

Los 'populares' ya pidieron públicamente este jueves la dimisión de la directora del Instituto Armado y del propio Marlaska, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señale que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con González para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

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Después de que la directora de la Guardia Civil haya reconocido que mantuvo reuniones con Leire Díez pero "jamás" para perjudicar a la UCO, el ministro del Interior ha mantenido su respaldo a Mercedes González y ha asegurado que no mintieron sobre las reuniones con la exmilitante del PSOE porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, según ha dicho, "repugna" a "todos".

"TODOS EN FERRAZ Y EN EL GOBIERNO HAN MENTIDO"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado que "había una cloaca en el PSOE al servicio de Sánchez" y que tanto Marlaska como la directora de la Guardia Civil han "mentido".

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Es más, Tellado ha subrayado que Marlaska "ha mentido reiteradamente y su subordinada le ha dejado en evidencia", por lo que le ha emplazado a recoger "sus cosas" y marcharse. "Todos en Ferraz y en el Gobierno han mentido. Urge que se vayan y podamos devolver la decencia a la política en este país", ha afirmado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado las diferentes versiones que ha ofrecido el Gobierno porque primero la directora de la Guardia Civil "no había mantenido reuniones" y "después quizás fuera".

"Ahora ya reconocen dos reuniones en la sede de la Guardia Civil. El Gobierno se ha quedado al descubierto. Y Marlaska, en ridículo", ha manifestado Gamarra en la misma red social, para añadir que "la dimisión es la única salida".

"MERCEDES GONZÁLEZ Y MARLASKA ESTÁN TARDANDO EN DIMITIR"

Según Gamarra, el ministro "hoy ya reconoce que sí hubo reunión, pero no para hablar de sabotear a la Guardia Civil". "Entonces, ¿le mintió la directora general de la Guardia Civil? ¿Y no la cesa? ¿A quién teme Marlaska?", ha enfatizado.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha cargado contra el Gobierno y el PSOE por "mentir". "Mienten a todo el mundo y todo el tiempo porque saben que lo que estamos conociendo es verdad. La directora de la Guardia Civil y Marlaska están tardando en dimitir", ha aseverado.

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