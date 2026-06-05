El Festival del Aire convierte a Jaén en referente internacional del vuelo libre

Jaén, 5 jun (EFE).- Más de más de 120 pilotos internacionales y miles de aficionados asisten desde este viernes al Festival Internacional del Aire y la Montaña (FIAM) que celebra hasta el próximo domingo su 26 edición en el municipio de Segura de la Sierra y que es ya un referente internacional en los eventos vinculados con el vuelo libre y la naturaleza.

Esta edición del FIAM estará precedida por la Liga Nacional Pre-Copa del Mundo de Parapente, que se desarrolla hasta este sábado y reunirá a más de 120 pilotos internacionales.

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El festival se inaugura este viernes en el Castillo de Segura de la Sierra, con una exhibición de parapente, paramotor, avioneta acrobática, ultraligeros y salto base, a lo que se sumará la presencia del Escuadrón Ala 14 del Ejército del Aire.

También durante esta jornada el recinto del festival acogerá un 'show' de paramotor, paracaidismo y demostración de avión acrobático CAP-10.

El director del FIAM, Antonio Lope Morales, ha señalado que el festival es también seña de identidad de la comarca de la sierra de Segura y del parque natural en el que se desarrolla.

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“Es un evento que trabaja mucho la sostenibilidad, que ha sabido conjugar perfectamente todos los elementos, esto es, el deportivo, el cuidado del medioambiente, el paisajístico, el natural y el patrimonio, poniendo en valor toda la riqueza de este gran pueblo”, ha remarcado el diputado provincial José Alberto Rodríguez.

El FIAM cambia este año de escenario y se traslada más cerca de la población de Cortijos Nuevos, en la zona de la rotonda del acceso a la carretera de El Ojuelo, con el objetivo de facilitar el acceso al recinto de este evento que también ha modificado su nombre original. EFE

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