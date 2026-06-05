Álvaro Soler, Beret, Siloé y Conchita actuarán en el acto del papa en el Estadio Olímpico

Barcelona, 5 jun (EFE).- Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita, Alfred García y Sergio Dalma son algunos de los artistas que actuarán en la vigilia de oración que presidirá el papa León XIV el próximo martes en el barcelonés Estadio Olímpico Lluís Companys.

Será el acto más multitudinario de la visita del papa a Barcelona, con la asistencia de unas 40.000 personas que, antes de escuchar al santo padre, gozarán de actuaciones musicales y, si lo desean, podrán confesarse en una cincuentena de puntos habilitados como confesionarios.

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El acto comenzara a las 18 horas y durará más de tres horas, aunque no todo el tiempo estará presente el papa.

Habrá una primera parte, previa a la llegada del santo padre, que contará con actuaciones musicales, entrevistas a personas y diferentes vídeos que se proyectarán, entre otras propuestas.

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Según figura en el programa oficial de la vista del papa, los primeros en actuar serán Worship.cat, un proyecto de música de alabanza católica en lengua catalana de Terrassa (Barcelona), a los que les seguirá el coro Gospel sense fronteres.

Sabor de Gràcia, grupo barcelonés de rumba, versionará dos temas clásicos en catalán: 'Qualsevol nit pot sortir el sol' (Cualquier noche puede salir el sol), de Jaume Sisa, y 'Boig per tu' (Loco por ti), de Sau.

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También actuarán Conchita, que cantará 'El viaje' y 'Puede ser', y el artista sevillano Beret, que interpretará 'Lo siento' con un coro infantil.

El artista salido de Operación Triunfo Alfred García cantará 'Els teus ulls' (Tus ojos) y, posteriormente, hará dueto con otro cantante catalán, Álvaro Soler, con quien interpretará 'Estrella'.

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Acto seguido llegará el turno del grupo vallisoletano Siloé, que cantará 'Súbeme al cielo'.

Sobre las 19:30 horas está prevista la entrada al Estadio Olímpico de León XIV con un papamóvil, momento en el que habrá actuación de unos 'castellers' acompañados del tradicional sonido de las 'grallas'.

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Tras la intervención del papa, cerrará el acto el cantante Sergio Dalma junto con la Escolania de Montserrat, que interpretarán "Em dones força" (Me das fuerza).

A lo largo del acto también están previstas otras actuaciones para acompañar al papa, entre ellas la de la Joven Orquesta Simfónica de Barcelona, dirigida por Carlos Checa. EFE

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