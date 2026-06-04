Las Urgencias constatan un aumento de las intoxicaciones vinculadas a mezcla de sustancias

San Sebastián, 4 jun (EFE).- El alcohol sigue siendo la principal causa de las intoxicaciones que se atienden en Urgencias, aunque los especialistas han alertado sobre el aumento de las que están relacionadas con mezcla de sustancias y de nuevos patrones de consumo, como casos vinculados a festivales de música electrónica y encuentros sexuales asociados al consumo de drogas.

Estas cuestiones están siendo analizadas este jueves en la segunda jornada del congreso SEMES 2026 de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que se celebra en San Sebastián y al que asisten cerca de 3.000 profesionales de la medicina, la enfermería y técnicos en emergencias sanitarias de toda España.

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Este jueves se han abordado los "retos emergentes" en Urgencias, como las nuevas drogas psicoactivas -como la llamada cocaína rosa y el óxido nitroso-, el policonsumo y fenómenos como la sumisión químina y el "chemsex" (sexo potenciado por drogas).

Guillermo Burillo, coordinador del grupo de trabajo de Intoxicaciones agudas de SEMES, ha señalado que la principal intoxicación que se atiende en los servicios de Urgencias continúa siendo la etílica, "que no por ser una sustancia legal deja de tener efectos agudos sobre la salud, especialmente relacionados con accidentes de tráfico o el consumo intensivo en jóvenes".

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Está presente en más del 56 % de los episodios por consumo de drogas atendidos en los hospitales. Según los últimos datos de los que se disponen del Ministerio de Sanidad, en 2023 se atendieron cerca de 17.000 episodios relacionados con el consumo de drogas y alcohol en de Urgencias, 3.000 de ellos en Euskadi, ha informado la organización del congreso en una nota.

Estos servicios están detectando "cada vez más casos vinculados a contextos concretos como festivales de música electrónica o encuentros sexuales asociados al consumo de drogas".

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"Últimamente vemos gente que consume óxido nitroso y tiene problemas derivados del consumo de alucinógenos. Además, vemos personas que consumen TUSI o cocaína rosa, que realmente no suele contener mucha cocaína, pero sí MDMA y ketamina", ha señalado Miguel Galicia, médico adjunto consultor del Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona.

Se ha referido también a los productos comestibles "que, en teoría, contienen cannabidiol (CBD)". "La mayoría de las veces consumen sustancias semisintéticas novedosas que no son menos tóxicas y que, además, al ingerirse en forma de gominolas o de pasteles causan cuadros más intensos", ha apuntado este experto.

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Existen, además, dificultades para identificar de forma rápida y precisa en el entorno asistencial las nuevas drogas psicoactivas.

"La falta de detección de nuevas drogas en la mayoría de los casos no impide el manejo clínico en urgencias, aunque sí nos aportaría información sobre nuevos consumos en los pacientes que atendemos, mejorando la calidad y el tratamiento dirigido de los mismos", ha dicho Burillo.

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Durante este encuentro científico se ha presentado un protocolo sobre la sumisión química que pretende establecer unos criterios comunes para todos los servicios de Urgencias ante la sospecha de este tipo de agresión. El documento está avalado por SEMES y por la Fundación Española de Toxicología Clínica. EFE