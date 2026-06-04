Sánchez acompañará a León XIV en su encuentro con migrantes en el puerto de Arguineguín

Madrid, 4 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV en el encuentro que el pontífice mantendrá el próximo 11 de junio con migrantes y trabajadores y voluntarios que les atienden en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), han anunciado este jueves fuentes de Moncloa.

Esta visita al enclave del sur de la isla de Gran Canaria, donde arriban muchos de los migrantes rescatados del mar en sus travesías desde África en embarcaciones precarias, se enmarca dentro de la visita del papa a España que comienza el próximo sábado.

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El pontífice, que con el encuentro en el muelle pretende visibilizar la tragedia de la inmigración que cada año se cobra cientos de vidas en el mar, también estará acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El papa llegará a la isla en avión, y en la base aérea de Gando será recibido por Pedro Sánchez junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y Ángel Víctor Torres. EFE

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