Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

Un casco azul serbio de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) murió en la madrugada de hoy tras sufrir heridas críticas cuando varios proyectiles de mortero, mientras que dos militares españoles están heridos de forma leve , según adelantaba la SER y confirma Infobae . El ataque se ha producido la pasada noche y los militares afectados recibieron atención inmediata en una base de la UNIFIL . Según informó la propia misión, el soldado fallecido fue trasladado de urgencia a un hospital en Beirut, donde perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

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