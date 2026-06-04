Precio de la luz en España este 5 de junio

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este viernes 5 de junio.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 5 de junio

Precio medio: 58.07 euros por megavatio hora

Precio máximo: 128.8 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.54 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este viernes 5 de junio, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.25 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.38 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 88.48 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.62 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.11 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.67 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.54 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 46.14 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.31 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 2.07 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.9 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.03 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.06 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.54 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.05 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 11.21 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 29.37 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.73 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.13 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 123.61 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 128.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.49 euros por megavatio hora.