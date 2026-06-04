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Precio de la luz en España este 5 de junio

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este viernes 5 de junio.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 5 de junio

Precio medio: 58.07 euros por megavatio hora

Precio máximo: 128.8 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.54 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este viernes 5 de junio, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.25 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.38 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 88.48 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.62 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.11 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.67 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.54 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 46.14 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.31 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 2.07 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.9 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.03 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.06 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.54 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.05 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 11.21 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 29.37 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.73 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.13 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 123.61 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 128.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.49 euros por megavatio hora.

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