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Tráfico intensificará controles en vías frecuentadas por motoristas los fines de semana

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Madrid, 4 jun (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará entre los meses de junio y octubre los controles que hace en las carreteras más frecuentadas por los motoristas durante los fines de semana, cuando se incrementan los desplazamientos en moto, incluso como forma de ocio.

Tráfico ha lanzado esta campaña con la que pretende reducir la siniestralidad en uno de los colectivos más vulnerables en carretera, después de que en los primeros cinco meses del año hayan muerto 104 motoristas, siete más que en el mismo periodo de 2025, y que más de la mitad de ellos -58- perdiera la vida entre las 15.00 horas de un viernes y la medianoche del domingo, 13 más que el año pasado.

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Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil prestarán especial atención al exceso de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios, el consumo de alcohol y drogas o circular sin el casco y el resto de elementos de protección, que son los comportamientos de riesgo más frecuentes, como señala la DGT en un comunicado.

El perfil de motorista con mayor riego mortal es el de un hombre entre 45 y 64 años, una franja de edad con 50 fallecidos en lo que va de 2026, y con una moto de entre 501 y 1.000 centímetros cúbicos, que conducían 41 de los fallecidos.

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Además, las carreteras convencionales concentran ocho de cada diez fallecidos -un total de 77 entre enero y mayo- y la salida de vía, con 46 víctimas mortales, es el siniestro más frecuente, al tiempo que han aumentado las muertes por colisiones.

Por todo ello, la DGT pide que los conductores empleen un equipamiento adecuado ya que, según un reciente estudio, usar casco reduce en un 42 % el riesgo de muerte, la ropa con protectores disminuye la probabilidad de lesiones entre un 23% y un 45%, según la región corporal, y hasta un 90% las abrasiones y heridas abiertas en las zonas protegidas, los guantes reducen a la mitad las lesiones y las botas hasta un tercio.

La DGT ha lanzado además una guía sobre el airbag para las motos y pide asimismo evitar distracciones, respetar los límites de velocidad o revisar el estado de la motocicleta para reducir la siniestralidad. EFE

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