Ustec, CGT e Intersindical llaman a la huelga en Cataluña tras el 'no' en la consulta

Barcelona, 4 jun (EFE).- Los sindicatos Ustec, CGT e Intersindical han llamado este jueves a la huelga tras imponerse el 'no' en la consulta que las tres organizaciones lanzaron para validar o no el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por parte del Departamento de Educación, CC.OO., UGT, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc).

La consulta, iniciada el lunes a las 12 horas y que ha finalizado este jueves a la misma hora, ha obtenido un 65,1 % de votos contrarios al pacto por parte de los docentes llamados a votar, mientras que el 34,9 % se han inclinado por el 'sí'.

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Con este resultado, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha instado al Departamento de Educación a mejorar el preacuerdo y ha animado al colectivo a participar en el paro convocado este viernes en toda Cataluña, última acción del actual ciclo de protestas. EFE

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