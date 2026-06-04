Espana agencias

Ustec, CGT e Intersindical llaman a la huelga en Cataluña tras el 'no' en la consulta

Guardar
Google icon

Barcelona, 4 jun (EFE).- Los sindicatos Ustec, CGT e Intersindical han llamado este jueves a la huelga tras imponerse el 'no' en la consulta que las tres organizaciones lanzaron para validar o no el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por parte del Departamento de Educación, CC.OO., UGT, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc).

La consulta, iniciada el lunes a las 12 horas y que ha finalizado este jueves a la misma hora, ha obtenido un 65,1 % de votos contrarios al pacto por parte de los docentes llamados a votar, mientras que el 34,9 % se han inclinado por el 'sí'.

PUBLICIDAD

Con este resultado, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha instado al Departamento de Educación a mejorar el preacuerdo y ha animado al colectivo a participar en el paro convocado este viernes en toda Cataluña, última acción del actual ciclo de protestas. EFE

(vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un ensayo sitúa al 'Jarramplas' de Piornal (Cáceres) entre rituales más antiguos de Europa

Infobae

Sánchez acompañará a León XIV en su encuentro con migrantes en el puerto de Arguineguín

Infobae

Tráfico intensificará controles en vías frecuentadas por motoristas los fines de semana

Infobae

El presupuesto catalán supera su primera votación con el aval de PSC, ERC y Comuns

Infobae

El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y del ministro Marlaska

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones