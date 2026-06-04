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Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

El evento tendrá lugar este lunes y acudirán el resto de expresidentes, miembros del Gobierno y diputados

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Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González, en el Congreso. (Eduardo Parra/ Europa Press)
Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González, en el Congreso. (Eduardo Parra/ Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no estará presente en el acto en el Congreso al que están invitados los expresidentes del Gobierno para recibir al Papa León XIV. Según una información adelantada por El País, el exlíder socialista ha declinado la invitación porque está centrado en preparar su defensa en la Audiencia Nacional, donde deberá declarar el 17 y 18 de mayo por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

León XIV pronunciará un discurso como jefe del Estado Vaticano ante el Parlamento, un hecho que hasta ahora no se había producido en la historia de la Cámara Baja. El acto tendrá una duración estimada de unos 50 minutos y reunirá a representantes de los tres poderes del Estado y a las principales autoridades del país. El expresidente socialista Felipe González ya ha anunciado que tampoco acudirá.

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La mañana comenzará con la llegada del Papa en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo, prevista para las 10.30 horas. Antes, el Pontífice mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura. En el acceso al Congreso, serán los presidentes de ambas cámaras, Francina Armengol (Congreso) y Pedro Rollán (Senado), quienes le den la bienvenida oficial.

Podemos y BNG darán plantón al Papa

En el Patio de Floridablanca, el Papa será saludado también por los titulares del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La Banda Sinfónica de la Policía Nacional interpretará los himnos de la Ciudad del Vaticano y de España, en uno de los momentos más formales de la jornada.

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El itinerario continuará hacia el Salón de Perdidos, donde el Pontífice saludará a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, al presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios.

La ceremonia contará con la asistencia de todos los partidos con representación en el Parlamento, salvo Podemos y BNG, quienes han rechazado la invitación porque sostienen que el Papa mantiene una postura de “complicidad” en los casos de abusos dentro de la Iglesia Católica.

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