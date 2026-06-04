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Un ensayo sitúa al 'Jarramplas' de Piornal (Cáceres) entre rituales más antiguos de Europa

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Plasencia, 4 jun (EFE).- Un nuevo ensayo dedicado a la figura del hombre salvaje en la tradición europea sitúa al 'Jarramplas' de Piornal (Cáceres) como uno de los ejemplos mejor conservados de este arquetipo ritual y plantea que sus orígenes podrían remontarse a más de 2.200 años atrás.

La obra, titulada 'En busca del hombre salvaje', ha sido escrita por Ricardo Díez Pellejero, colaborador del Heraldo de Aragón, y recorre distintos países europeos en busca de manifestaciones culturales vinculadas a esta figura ancestral.

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Según sostiene el autor, la popular celebración que cada enero convierte las calles de Piornal en escenario del lanzamiento de nabos contra el personaje de Jarramplas formaría parte de un sistema ritual muy antiguo "relacionado con prácticas de exclusión simbólica, sacrificio y renovación colectiva presentes en distintas culturas europeas e indoeuropeas".

Díez Pellejero defiende que elementos característicos de la fiesta, como la máscara, la violencia ritual asociada al lanzamiento de nabos o la resistencia del personaje, permiten establecer conexiones con tradiciones de gran antigüedad que han pervivido hasta la actualidad.

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"Jarramplas no es solo una fiesta: es un lenguaje simbólico que nos conecta con lo más antiguo de nuestra cultura", según ha señalado el investigador en una nota.

El ensayo destaca además el valor antropológico de Piornal, al considerar que ha logrado conservar una tradición ancestral manteniendo buena parte de sus rasgos esenciales, algo poco frecuente en un contexto marcado por la transformación de muchas manifestaciones populares europeas.

Más allá del caso concreto de Jarramplas, la publicación reivindica el papel de Extremadura como territorio de referencia en la conservación del patrimonio cultural inmaterial y subraya la importancia de "estudiar y proteger estas tradiciones como elementos vivos de identidad colectiva".

La obra está dirigida tanto al público general como a investigadores y aficionados al patrimonio cultural y se encuentra ya disponible en librerías. EFE

epd/jd/aam

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