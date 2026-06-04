El presupuesto catalán supera su primera votación con el aval de PSC, ERC y Comuns

Barcelona, 4 jun (EFE).- El proyecto de presupuestos para 2026 del Govern de Salvador Illa en Cataluña ha superado este jueves su primera votación parlamentaria al tumbar los tres socios de investidura -PSC, ERC y Comuns- las enmiendas de devolución presentadas por cinco grupos de la oposición.

El presupuesto del Govern, que incrementa en un 22,8 % el gasto respecto al último aprobado -en 2023-, hasta los 49.162 millones, prosigue así su tramitación con la previsión de que la aprobación definitiva tenga lugar el 2 de julio, si bien este calendario podría alargarse en treinta días si algún grupo solicita un dictamen no vinculante al Consejo de Garantías Estatutarias.

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Si se cumple lo previsto, estos serán los primeros presupuestos de la legislatura que entrarán en vigor, después de que el ejecutivo de Illa renunciara a presentar los proyectos de 2024 y de 2025 y decidiera retirar el de 2026 que sí aprobó en febrero, dada la negativa de ERC a validarlo.

Las enmiendas presentadas por Junts, PPC, Vox, CUP y Aliança Catalana, han sido rechazadas por la misma mayoría que votó a favor de la investidura de Illa: los 68 diputados de PSC, ERC y Comuns. EFE

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