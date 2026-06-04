España

La mejor forma de combatir el exceso de pensamientos, según una psicóloga

La doctora Judith Orloff da nueve consejos para detener las rumiaciones mentales

Guardar
Google icon
Los bucles de pensamiento aumentan el malestar y el cansancio mental. (Freepik)
Los bucles de pensamiento aumentan el malestar y el cansancio mental. (Freepik)

Un problema sin solución aparente, una conversación que provoca incomodidad, una reunión de trabajo importante, un examen de acceso a la universidad... son muchas las cosas que pasan por nuestra cabeza a diario y a las que no paramos de dar vueltas en nuestra mente.

Es lo que se conoce como bucles mentales o rumiaciones mentales, pequeños pensamientos que acuden a la mente y desencadenan un torrente de preguntas, reflexiones, dudas, temores y preocupaciones que parece imposible de parar. Este constante pesar tampoco parece servirnos demasiado: más que ayudarnos a solucionar el problema, hace que nos recreemos en el dolor que provoca la situación.

PUBLICIDAD

No poder desconectar de los pensamientos es doloroso, especialmente en mitad de la noche”, explica la psiquiatra Judith Orloff. La doctora cuenta en Psychology Today que muchos de sus pacientes acuden a ella con “una mente hiperactiva”: “Se sienten frustrados porque el constante parloteo mental los ahoga. No para de pensar, manteniéndolos atrapados en un círculo vicioso de pensamiento. Se cansan de repetir la misma historia, pero no saben cómo detenerse”, describe.

El origen de este conflicto mental viene, según la doctora en medicina, de una alianza entre nuestro ‘yo’ pequeño y nuestro ‘yo’ grande. “El yo pequeño se limita al nivel de la personalidad, donde predominan el ego, el intelecto y las luchas emocionales, mientras que el yo grande se rige por el corazón”, explica en un artículo del medio especializado.

PUBLICIDAD

Así, los bucles mentales aparecen cuando el ego (’yo’ pequeño) se siente herido por una situación. “No puede superarlo y permanece resentido. Prefiere tener razón y que sigas estresado y enfadado antes que permitirte liberarte de esas cargas”, cuenta la psiquiatra. Ante esta situación, el ‘yo’ pequeño actúa: “Intenta persuadirte para que no sientas empatía y te ofrece ‘buenas razones’ para aferrarte al sufrimiento, el miedo y el rencor”, explica.

Nueve estrategias para combatir el exceso de pensamiento

La psiquiatra señala la empatía como solución para los bucles mentales. (Freepik)
La psiquiatra señala la empatía como solución para los bucles mentales. (Freepik)

Ante este panorama de rumiación mental, Orloff asegura que la empatía puede ser la solución para parar el bucle. “Te permite cambiar de canal, alejándote de tu mente agitada, hacia una frecuencia diferente donde la sanación puede ocurrir”, afirma.

Para conseguirlo, la doctora recomienda nueve pasos a seguir que logran combatir el exceso de pensamiento.

  • La primera consiste en identificar con compasión el patrón improductivo, en lugar de alimentarlo o juzgarlo.
  • La segunda recomendación pasa por concentrarse en respirar por la nariz para desconectar la mente y conectar con el cuerpo.
  • La tercera es formularse una frase directa: “Pensar demasiado no ayudará a resolver el problema. Solo me frustra”.
  • La cuarta pauta consiste en centrarse solo en el presente y no inventar historias aterradoras sobre el futuro. La quinta invita a aceptar aquello que sí puede cambiarse en lugar de obsesionarse con situaciones que escapan al control personal.
  • La octava estrategia se centra en la música serena. Según la autora, escucharla desplaza a la persona fuera de la mente y hacia el corazón, porque la experiencia musical no puede pensarse: debe sentirse.
  • La novena propuesta apela a la naturaleza y a escenas concretas como una puesta de sol, un amanecer crepuscular o un atisbo de luna, siempre que resulten conmovedoras. Para Orloff, esa atención a lo que despierta asombro ayuda a salir de la espiral mental.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

El sumario del caso Leire ha aumentado el foco sobre el PSOE y la presión sobre el Gobierno, que pide “tranquilidad absoluta”

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

‘Cor Unum’, el postre gratuito con el que los pasteleros madrileños reciben al papa León XIV: hecho con limón y fresones de Aranjuez

Este postre conmemorativo se preparará en el obrador de Pastelerías Mallorca y se distribuirá gratuitamente los días 6 y 7 de junio hasta agotar existencias en el Centro de Turismo de la Puerta del Sol

‘Cor Unum’, el postre gratuito con el que los pasteleros madrileños reciben al papa León XIV: hecho con limón y fresones de Aranjuez

Los profesores catalanes retoman la huelga: el 65% rechaza el preacuerdo firmado entre los sindicatos y la Generalitat

Solo un tercio ha votado a favor del pacto alcanzado el pasado viernes entre el Departamento de Educación y CCOO, UGT, Ustec y Aspepc-sps

Los profesores catalanes retoman la huelga: el 65% rechaza el preacuerdo firmado entre los sindicatos y la Generalitat

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 4 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 4 junio

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

Al inscribirse el hijo en su domicilio de Vegas de Matute (Segovia), sus ingresos se sumaron a los de ella y superaron tres veces el límite permitido pese a que no aportaba dinero al hogar

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones