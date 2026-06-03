Hoy será noticia. Jueves, 4 de junio

PRESUPUESTOS 2027

El ministro de Hacienda informa en el Congreso de la política de su departamento

Madrid (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece en la comisión correspondiente del Congreso para informar de las líneas generales de la política de su departamento, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya avanzado que esta semana se iniciarán los trámites para la elaboración de los presupuestos de 2027.

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Pedro Sánchez ha reafirmado su voluntad de agotar la legislatura al anunciar la activación de la tramitación de los presupuestos generales, con guiños a los independentistas para negociar las cuentas públicas en un momento político especialmente agitado por los casos judiciales que afectan al PSOE.

CASO LEIRE

El sumario sobre la trama supuestamente liderada por Cerdán y Leire Díez desvela detalles de la investigación de la UCO

Madrid (EFE).- El sumario sobre la trama que supuestamente lideraban el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez para desbaratar procedimientos judiciales ha desvelado detalles de las investigaciones de la UCO.

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Investigaciones, que en varios documentos afirma que el último fin de la operación era "proteger los intereses" de miembros del Gobierno y de su presidente.

DAVID SÁNCHEZ

David Sánchez y Gallardo declaran este jueves tras concluir la fase testifical

Badajoz (EFE).- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, declara este jueves como acusado en el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz, una vez concluida la fase testifical, en la que la sala ha escuchado el interrogatorio a más de cuarenta testigos, algunos de ellos también peritos.

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Finalizada tanto esta fase como la prueba documental, será el turno este jueves del interrogatorio tanto de las siete acusaciones populares como las defensas de los once acusados, así como del Ministerio Fiscal.

JUICIO PÚNICA

La Audiencia Nacional aborda la recta final del juicio del caso Púnica

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional aborda la recta final del juicio del caso Púnica por supuestas adjudicaciones irregulares de actos paras las fiestas de municipios madrileños entre 2004 y 2013.

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Así, continúa la declaración del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, tras la cual las partes comunicarán sus conclusiones definitivas.

VIVIENDA DESAHUCIOS

El INE publica el número de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de 2026

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este jueves el número de ejecuciones hipotecarias o embargos sobre vivienda habitual iniciados en el primer trimestre del año.

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En 2025 el número de ejecuciones hipotecarias o embargos creció más de un 21 por ciento, la mayor subida desde 2021, hasta alcanzar los 10.850 procedimientos.

PRIMAVERA SOUND

Arranca el festival Primavera Sound con Doja Cat, Bad Gyal y Massive Attack

Barcelona (EFE).- La rapera estadounidense Doja Cat, la cantante catalana Bad Gyal y los británicos Massive Attack, pioneros del trip-hop, encabezan este jueves el cartel de la primera jornada del festival Primavera Sound.

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Jornada en la que también actuarán Mac DeMarco, TV Girl, Alex G, Geese y Renaldo & Clara, entre otros muchos grupos y artistas.

EL TIEMPO

Precipitaciones en puntos del norte y este peninsular y cambios térmicos

Madrid (EFE).- La influencia de un frente que entrará por la mitad norte peninsular dejará este jueves precipitaciones en el área cantábrica, Cataluña y Castellón, y dará paso a la entrada de una masa de aire más fresca que provocará ascensos y descensos en las temperaturas máximas y mínimas y heladas en las cumbres de los Pirineos.

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De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental, mientras en Cataluña y el norte de Castellón habrá chubascos y tormentas fuertes, que serán localmente muy fuertes e irán acompañados de granizo.

EFE

plv