“Ahora tengo un nombre, Lolita Flores, y no quiero que nadie me joda”, sentencia la artista en ‘La noche de Aimar’

La cantante, una de las hijas de Lola Flores, ha sido la primera entrevistada de la noche con Aimar Bretos, quien ha repasado la trayectoria de la cantaora. / Captura de pantalla

Tras un mes del estreno de La noche de Aimar, llega el turno de Lolita Flores, el legado en vida de ‘La Faraona’. O mejor dicho, uno de ellos. La cantante ha reivindicado su nombre, su trayectoria y su derecho a trabajar “tranquila, libre” en una entrevista con el periodista Aimar Bretos en La Sexta, donde ha repasado la muerte de su madre y de su hermano, su relación con la fama, su identidad gitana y el daño económico que atribuye a Cristóbal Montoro, cuya figura sigue presente en su imaginario.

La artista ha sostenido que tardó años en dejar de ser vista solo como “la hija de Lola Flores” y ha recordado que pasó 20 años yéndose a América porque en España “no tenía trabajo”, mientras defendía que ahora ya ocupa un lugar propio: “Ahora tengo un nombre, Lolita Flores, y no quiero que nadie me joda”. La conversación ha recorrido su vida personal y profesional desde varios frentes: los nietos, el amor, la enfermedad, el teatro, el cine, la política, Hacienda y la exposición pública. Lolita se ha presentado, una vez más, como “artista”, la forma en la que dice definirse cuando puede hacerlo.

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Lolita Flores reconoce su “tonteo” con las drogas, la superación de su carcinoma y la memoria de su hermano Antonio

A propósito del personaje de Mallorca Confidential, el nuevo proyecto de la artista, Lolita ha admitido que “tonteó con las drogas” cuando murieron su madre y su hermano. La actriz y cantante ha explicado que aquella etapa le dejó una conclusión concreta: “Hay que saber decir basta para todo”. La entrevistada ha desarrollado esa idea con una frase que atribuye a su madre: “En la vida, como decía mi madre, se puede hacer de todo con medida. Cuando ves que llegas al precipicio, tienes que dar tres pasos hacia atrás”.

En el mismo bloque ha hablado también de la enfermedad que superó hace años, un carcinoma in situ derivado del virus del papiloma humano. Sobre ese episodio médico, ha precisado que el miedo nunca estuvo centrado en ella. “Nunca he tenido miedo por mí, pero sí por que les pasara a mis hijos”, ha dicho al medio. Esa preocupación, según ha añadido, se ha ampliado con la llegada de sus nietos.

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La faceta familiar ha ocupado una parte central de la entrevista. Lolita ha contado que sus nietos siempre la han llamado “abuela Lolita”, aunque la menor, de tres años, la llama “abuelita” y le dice que es “su mejor amiga”. Esa protección hacia los suyos, según su propio relato, tiene un origen concreto. Ha recordado que durante una gira pasó demasiado tiempo fuera de casa y que, al volver, su hija Elena no la reconoció cuando era un bebé. A partir de aquella escena, decidió no separarse de su familia más de 15 días.

También ha reaparecido la memoria de Antonio Flores a cuenta del documental que su hija Alba ha dedicado a la figura de su padre. Lolita ha explicado que el proceso ha supuesto “reabrir una herida”, aunque lo considera necesario para ella, y ha asegurado que Alba “ha vuelto a tener la mirada que tenía antes de irse su padre”.

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La “infancia feliz” en casa de Lola Flores y Antonio González

En otro tramo de la entrevista, Lolita ha descrito su infancia como “muy feliz” y “normal” dentro de una familia conocida en toda España. En La Sexta ha contado que iba al colegio, hacía novillos, salía con amigas e intentaba llegar tarde a casa sin que su padre la descubriera, aunque la popularidad de Lola Flores y Antonio González marcaba esa vida cotidiana.

La artista ha sido especialmente precisa al hablar de su identidad. “Soy una gitana privilegiada”, ha afirmado, antes de matizar que no puede ponerse “en la piel de los gitanos que han estado perseguidos, excluidos y maltratados”. Aun así, ha denunciado que el racismo y el clasismo siguen presentes y los ha relacionado con un “problema de educación generacional”.

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La herida económica de Lolita Flores: “Me quitó todo lo que tenía y tuve que empezar de cero”

El nombre propio más duro de la entrevista ha sido el de Cristóbal Montoro. Preguntada por las personas que le hicieron daño, Lolita ha asegurado: “Me quitó todo lo que tenía y tuve que empezar de cero”. Después ha añadido que el exministro “está investigado” y que, a su juicio, esa situación llega tarde. Su posición sobre el sistema fiscal no ha sido de rechazo. Ha defendido que “hacienda somos todos” y que hay que pagar impuestos, aunque ha deslizado una crítica concreta: “Quizá pagamos más de lo que deberíamos, porque pagamos justos por pecadores”. Pese a ese recorrido, ha asegurado que no guarda rencor y que prefiere perdonar porque ella también comete errores.

El Ayuntamiento de Madrid ha creado un mapa ilustrado del Madrid de Lola Flores. Un recorrido que muestra algunos de los lugares más emblemáticos para la artista durante su vida en la capital. En donde se ha destacado el Teatro Calderón entre las ilustraciones de Irene Blasco. (Fuente: Europa Press / Suevia Films)

La política, según ha contado, nunca ocupó un lugar central en su casa. “En mi casa se hablaba de que había que llenar la nevera”, ha reconocido. Ya en la edad adulta, ha fijado su posición en torno a la sanidad, la vivienda, el transporte y la libertad personal. Su formulación ha sido directa: “Yo lo único que quiero es que mi país vaya bien y que tengamos una buena seguridad social, que tengamos una buena salud, que tengamos un buen transporte y que tengamos un derecho a la vivienda y una vida libre y cómoda”. Cuando Bretos le ha planteado si esa visión encaja con la izquierda, ha respondido: “Pues si eso es ser de izquierdas, lo soy”.

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Lolita ha añadido que nació con Franco y que tenía 15 años cuando murió. A partir de ahí, ha resumido su relación con la política con una idea práctica: “He vivido PP, he vivido PSOE, he vivido centros y aquí estoy. Yo cumplo la ley y lo único que quiero es vivir tranquila, libre y que me dejen trabajar”.