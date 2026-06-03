Jorge Valdano arremete contra el racismo en el deporte, en ‘La noche de Aimar’: “Se puede leer una sociedad a través de los estadios de fútbol”

El delantero argentino ha arremetido contra el gobierno de Milei en el programa de La Sexta conducido por Aimar Bretos. / Captura de pantalla

De la música al fútbol hay un paso que se cruza en La noche de Aimar, con Lolita Flores y Jorge Valdano. Tras la entrevista con la artista, Aimar Bretos ha conversado con el futbolista argentino que un día hizo suya la camiseta del Real Madrid, a mediados de los años ochenta. El delantero ha criticado el racismo en el fútbol y ha

Jorge Valdano ha vinculado los insultos racistas, xenófobos y políticos en el fútbol con el clima social que los precede y los amplifica, y ha sostenido en La Sexta que los estadios “adelantan los latidos sociales”, una idea con la que sitúa el deporte como termómetro de conflictos que ya existen fuera del campo. En La Noche de Aimar, Valdano ha recordado que llegó a España con 19 años y que, en sus primeros tiempos en el Real Madrid, escuchó en el Bernabéu insultos como “sudaca, rojo y traidor”, en una etapa en la que, según su relato, “los Ultras Sur tenían la palabra”.

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Preguntado por Aimar Bretos sobre qué siente al escuchar gritos racistas o xenófobos en un estadio, el exfutbolista argentino ha explicado que esos episodios le hacen “activar la tensión” porque los interpreta como “el reflejo de que algo se está anidando en la sociedad”. Valdano ha defendido que el fútbol sirve también para leer el momento de un país. “Se puede leer una sociedad a través de los estadios de fútbol. El estadio exagera, y en la exageración hay enseñanza”, ha dicho al medio laSexta.

Valdano sobre Milei: “Cualquier cosa, menos la que tenemos”

La entrevista ha ido más allá del fútbol y ha entrado en la situación política argentina. Valdano ha sentenciado que el país “huele a neoliberalismo”, con Milei “al frente de un proyecto político muy pegado al de Trump y a otras aventuras políticas que hay en el mundo”. Sobre el comportamiento electoral en su país natal, ha resumido su diagnóstico con una frase: “En Argentina se está votando contra alguien, no a favor de alguien”. En esa misma intervención, ha condensado esa idea en otra expresión: “Cualquier cosa, menos lo que tenemos”.

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Valdano ha comparado además la Argentina que dejó atrás con la España de mediados de los 70. Según ha explicado en La Sexta, “era igual que la España del año 75” y, en algunos aspectos, su país tenía entonces un mayor grado de desarrollo, hasta el punto de describirla como una sociedad “más psicoanalizada”, frente a la precariedad que percibió al llegar a España.

Esa trayectoria entre los dos países marca también cómo se define. “Soy 100% argentino y 100% español”, ha respondido, antes de justificarlo por haber vivido 20 años en Argentina y 50 años en España. En el terreno de la actualidad española, su mayor inquietud no está en la política institucional. Valdano ha asegurado que teme “más las redes que la evolución política” porque ve en ellas “un veneno que está haciendo un mal social e individual”, y ha admitido que él mismo vive pendiente del teléfono “como una adicción”.

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José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

El delantero argentino rechaza los insultos racistas en los campos de fútbol

El exjugador ha enmarcado los ataques verbales en un entorno que define como “pasional con demasiadas emociones”. En esa conversación con Aimar Bretos, Valdano ha añadido que “uno no puede pretender estar por encima del bien y el mal” cuando está expuesto a ese nivel de presión alrededor del fútbol. Al repasar los insultos que recibió durante su carrera, el exfutbolista ha contado que hace años le llamaban “poeta, catedrático o intelectual” con intención ofensiva. Ese uso dejó de funcionar como insulto, algo que a su juicio “habla bien de la evolución de la sociedad”.

Distinto fue el efecto de otras descalificaciones. El exentrenador del Real Madrid ha señalado en La Sexta que el término que más le dolió fue “sudaca” porque “comprometía a mucha gente inocente”, personas que, según ha rpecisado, no tenían “la defensa de la fama” que él sí tenía entonces. En esa misma reflexión, ha recordado que Argentina recibió “tres o cuatro millones de españoles” cuando el flujo migratorio favorecía a ese país. Por eso, considera a aquella palabra como “muy ofensiva” y una “muy mala manera de devolver aquella cortesía”.

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