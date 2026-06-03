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Brasil ya se entrena en su campamento base de Estados Unidos y espera a Neymar

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Morristown (Nueva Jersey, EEUU), 3 jun (EFE).- La selección de Brasil ha empezado esta semana su aventura en Estados Unidos en busca de ganar el Mundial 2026 con los primeros entrenamientos en su campamento base, situado en Morristown (Nueva Jersey), con la ausencia de Neymar, recuperándose de lesión.

Brasil se entrenó este miércoles a puertas abiertas en la ciudad deportiva de los New York Red Bulls, en Morristown (Nueva Jersey), con unas doscientas personas que acudieron para animar el equipo de Carlo Ancelotti.

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La ausencia de Neymar, debido a una lesión en la pantorrilla sufrida después de que Carlo Ancelotti anunciara la lista para el torneo, le ha impedido participar en los dos primeros entrenamientos de la selección brasileña.

Los aficionados de Nueva Jersey, uno de los estados del país con más comunidad brasileña, vieron recompensada su resistencia a un sol de justicia y a casi 30 grados con decenas de autógrafos de los futbolistas de la Canarinha.

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Después del entrenamiento, Matheus Cunha aseguró sentirse "motivado y ansioso" por el inicio de la Copa del Mundo.

"Quiero representar a Brasil en el Mundial, no me importa ser favorito, solo quiero ganar con esta selección", agregó.

Por la mañana, el delantero del Brentford, Igor Thiago, y el capitán del equipo, Marquinhos, comparecieron en rueda de prensa. El defensa del PSG, que levantó su segunda Champions League el pasado sábado, dijo ya estar "concentrado" en clave selección.

Marquinhos, Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli fueron los últimos jugadores en incorporarse al grupo, después de la final de la Champions.

Brasil viene de golear el pasado domingo 6-2 a Panamá en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, y el próximo sábado viajará a Cleveland (Ohio) para enfrentarse con Egipto en el último amistoso antes de comenzar su aventura mundialista.

La selección brasileña debutará en Mundial 2026 el próximo 13 de junio frente a la selección de Marruecos en la sede de Nueva York/Nueva Jersey. Posteriormente se enfrentará a las selecciones de Haití en Filadelfia y Escocia en Miami, sus otros rivales en el Grupo C. EFE

(foto) (vídeo)

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