Prohíben usar drones por la visita del papa y los no autorizados serán neutralizados

Madrid, 3 jun (EFE).- El uso de drones estará prohibido en las zonas restringidas por los actos previstos entre los próximos días 6 y 12 en Madrid, Barcelona y Canarias con motivo de la visita del Papa León XIV de tal forma que la Policía Nacional neutralizará los que no estén autorizados y sus propietarios podrán ser sancionados.

Esta es una de las medidas incluida en el dispositivo de seguridad aérea de la operación Gracia con motivo de la visita del papa de la que han informado este miércoles en rueda de prensa responsables de la Unidad Aérea de la Policía Nacional junto a representantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aéreas (AESA) y de ENAIRE, empresa pública encargada de gestionar la navegación aérea.

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Cualquier operación no autorizada será detectada por el sistema de alerta temprana SIGLO-CD (Sistema Global Contra Drones) y podrá dar lugar a la intervención inmediata de los agentes, la identificación del piloto u operador, la inmovilización o intervención del equipo y, en su caso, la tramitación de las responsabilidades administrativas o penales.

De esta forma no estará permitido volar drones en las zonas de eventos, desplazamientos, concentraciones de público y espacios de especial protección relacionados con la visita apostólica aun cuando el vuelo tenga fines particulares, recreativos, informativos o de captación de imágenes.

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Estas medidas pretenden garantizar la seguridad de las personas asistentes, de la comitiva, de las autoridades, de los servicios de emergencia y de los medios aéreos autorizados que puedan participar en el dispositivo.

El inspector jefe de la Unidad Aérea de la Policía Nacional Ángel Siles ha explicado que el cuerpo utilizará drones para vigilar estas zonas y transmitir información al puesto de mando, que pueden llegar a cerca de la veintena en los eventos más multitudinarios como el previsto el sábado en la plaza de Lima de Madrid.

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El jefe de división de AESA, Roberto Gándara, ha recordado que las multas para particulares que infrinjan esta prohibición pueden llegar a cientos de miles de euros y para los de uso profesional oscilan entre 4.500 y cuatro millones y medio.

La Policía Nacional destaca en un comunicado que la visita del papa León XIV a España va a conllevar el mayor reto logístico de seguridad en sus más de 200 años de historia.

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Más de 15.000 agentes de diferentes unidades se desplegarán en Madrid (9.700), Barcelona (600), Las Palmas (1.200) y Tenerife (1.000), junto a 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía en Ávila.

Durante toda la estancia del papa, su cápsula de protección individual estará compuesta por agentes de la Unidad Central de Protección junto a integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

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El contingente de recursos materiales asciende a casi 600 vehículos, entre ellos 250 tipo furgón de la Unidad de Intervención Policial (UIP), 17 camiones de la Unidad de Caballería, 24 furgones de la especialidad de Guías Caninos, 38 vehículos para uso del GEO y los 91 destinados a las cápsulas de protección.

Además, la Unidad Aérea de la Policía dispondrán de un avión, siete helicópteros y 16 drones, y Subsuelo y Protección Ambiental contará con ocho furgones.

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Los agentes contarán con 40 cámaras de grabación de alerta temprana de amenazas, 160 arcos de detección de metales, 162 escáneres de seguridad, 302 detectores de metales, 43 inhibidores de frecuencia y 44 equipos de evacuación individual.

Este martes dos barcos partieron desde Huelva con destino a Las Palmas y Tenerife con unos 215 agentes, más de 170 vehículos y 16 perros, a los que se unirán otros 1.300 agentes que partirán en siete vuelos en los días previos de la llegada de León XIV al territorio insular.

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Para la coordinación del dispositivo cada sede contará con un CEMAN, una Mesa de Inteligencia y una Célula de Coordinación de Seguridad Aérea, que permanecerán operativas desde el día previo de la llegada del papa a la ciudad hasta la finalización de su estancia.

En el CEMAN, desde donde se coordinará y resolverá cualquier incidencia durante la visita apostólica, estarán ubicados representantes de las unidades intervinientes en el dispositivo y se recibirán y visionarán en tiempo real las imágenes transmitidas por la Unidad Aérea de la Policía.

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La Mesa de Inteligencia, gestionada desde la Comisaría General de Información, mantendrá un seguimiento permanente de las redes sociales y de las posibles amenazas emergentes.

Además ya se encuentra en funcionamiento una Célula de Ciberseguridad que, liderada por la División de Operaciones y Transformación Digital de la Policía Nacional, se encarga de la coordinación del ciberpatrullaje en redes mediante la vigilancia y análisis de la información digital. Esta labor amplía la capacidad de detección, prevención y respuesta frente a riesgos del entorno digital.EFE

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