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Transportes destina 112 millones a aerotraviesas en línea alta velocidad Madrid-Barcelona

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Madrid, 3 jun (EFECOM).- El Ministerio de Transportes, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado por 112,76 millones de euros el suministro y transporte de traviesas de altas prestaciones (aerotraviesas) para la renovación del tramo Mejorada del Campo-Calatayud de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Barcelona.

Esta actuación de sustitución de las traviesas de la LAV Madrid-Barcelona, junto con otras medidas, posibilitará aumentar la velocidad de circulación (de 300 km/h) hasta la de diseño original de la infraestructura, los 350 km/h, y reducir los tiempos de viaje.

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Se trata del primer contrato de suministro para la renovación de vía de la alta velocidad a Barcelona con traviesas aerodinámicas, una tecnología española que permite aumentar la velocidad de circulación en condiciones de seguridad y mejorar la fiabilidad y la durabilidad de la infraestructura y el material rodante, según ha explicado el Ministerio, que añade que sus costes de mantenimiento son similares a la traviesa convencional.

El contrato adjudicado contempla la fabricación de un total de 680.400 traviesas y se divide en cuatro lotes, correspondientes a Mejorada del Campo-Brihuega (232.400 unidades), Brihuega-Alcolea (143.150 unidades), Alcolea-Ariza (166.250 unidades) y Ariza-Calatayud (138.600 unidades).

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha subrayado además que ya ha puesto en marcha otras actuaciones de mejora de la LAV Madrid-Barcelona, como la renovación de las placas de asiento para traviesas (elementos que aseguran la fijación del carril a la traviesa) adjudicadas por un importe de 7,23 millones de euros en los tramos dependientes de las bases de mantenimiento de Brihuega (Guadalajara) y Calatayud (Zaragoza).

Igualmente, ha licitado el contrato para realizar esta actuación en los tramos dependientes de las bases de mantenimiento de Montagut (Lleida) y Vilafranca del Penedès (Barcelona), con un presupuesto de 7,13 millones de euros, con lo que completa la renovación en el conjunto de la línea.

Además, ha apuntado, está llevando a cabo actuaciones de tratamiento y mejora de dos viaductos del tramo Guadalajara-Calatayud de la LAV Madrid-Barcelona, el de Benamira y el de Río Blanco, ambos en la provincia de Soria, con una inversión de 6,32 millones de euros. El objetivo es alargar la vida útil y la durabilidad de estas estructuras singulares.

Este nuevo diseño de traviesa, fruto de un proyecto de innovación desarrollado por el Ministerio de Transportes en colaboración público-privada, limita el fenómeno conocido como "vuelo de balasto", que se produce cuando los trenes circulan a más de 300 km/h debido a las cargas aerodinámicas en la superficie de la vía, de manera que disminuye el número de impactos de partículas de balasto sobre los bajos del tren o elementos de infraestructura.

La aerotraviesa mejora la aerodinámica tren-vía gracias a la reducción de la superficie plana de su cara superior, aumentando la distancia con la cota de balasto.

De hecho, en comparación con la traviesa ordinaria, la traviesa aerodinámica consigue reducir en un 21 % la carga aerodinámica en el espacio inmediatamente superior al lecho de balasto.

El uso de la aerotraviesa permite además aumentar la velocidad del tren hasta un 12 % evitando daños en el material rodante y en la infraestructura. EFECOM

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EFE

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