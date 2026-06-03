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Transportes impulsa la movilidad en bici en 136 municipios y financia 1.000 km de carril

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Madrid, 3 jun (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha impulsa la movilidad en bicicleta en 136 municipios españoles gracias al Plan de Recuperación, cuyos fondos han financiado hasta la fecha la construcción de 1.084 kilómetros de carril bici en 124 municipios.

Además, ha desplegado infraestructura complementaria para el uso de la bici, como la extensión de una red de 2.864 aparcamientos con cerca de 11.000 plazas en 61 municipios o el refuerzo o la creación de sistemas municipales de alquiler de bicis en 22 municipios, según ha señalado en un comunicado coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta.

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Esta última actuación, que se ha canalizado a con un paquete de cerca de 65 millones otorgado a municipios a través de dos convocatorias de subvenciones, se ha traducido en la creación de 1.374 estaciones de alquiler, con 27.567 plazas nuevas y más de 17.000 nuevas bicicletas.

Por otro lado, la Dirección General de Carreteras ha finalizado la reforma de 26 tramos de carreteras en 24 municipios, que han pasado de ser travesías a calles completamente integradas en el trazado urbano, con un carril bici y elementos auxiliares que aportan seguridad vial al tránsito ciclista.

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Estas reformas, que en su inmensa mayoría están entrando estos meses en servicio, suponen el cambio de titularidad de la propia carretera, que deja de formar parte de la Red de Carreteras del Estado para pasar a ser parte del trazado urbano.

Asimismo, el Ministerio ha movilizado cerca de 2.400 millones de euros que ha destinado tanto a Entidades Locales como a Comunidades Autónomas para que estas ejecutaran actuaciones de movilidad sostenible en el ámbito de sus competencias.

Un total de 1.500 millones se otorgaron a 203 entidades locales a través de dos convocatorias de ayudas, de los cuales 179 siguieron ejecutando sus medidas tras 24 renuncias de municipios. Los otros 900 millones se transfirieron directamente a las Comunidades Autónomas para realizar inversiones directas. EFE

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