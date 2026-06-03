Sumar propone elevar a diez años el plazo de incompatibilidades de los expresidentes

Madrid, 3 jun (EFE).- Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley para que los expresidentes del Gobierno no puedan recibir ni un "solo euro" de atribución pública mientras hacen "negocios en paralelo" y elevar de dos a diez años el plazo para incompatibilidades una vez se deja el cargo de presidente.

En concreto, Sumar quiere elevar de dos a diez años el periodo en que no pueden realizar actividades en sectores estratégicos que estén sujetos a regulación del Estado.

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Así lo han anunciado en rueda de prensa en el Congreso el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Barbero, y el portavoz adjunto en el Congreso, Enrique Santiago.

La iniciativa, han explicado, se presenta tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos en la causa de Plus Ultra y tiene como objetivo establecer un régimen para los expresidentes a la "altura de la ética política".

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Para ello proponen modificar tres leyes que regulan la actividad de los expresidentes, entre ellas la que se refiere a las incompatibilidades cuando abandonan el cargo. EFE

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