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Perimetrado el fuego de Murcia, tras 177 hectáreas calcinadas, gracias a caída del viento

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Murcia, 3 jun (EFE).- El incendio que se declaró ayer por la tarde cerca de Murcia capital y que ha calcinado más de 177 hectáreas en el parque regional de El Valle-Carrasco se encuentra perimetrado, gracias al trabajo de bomberos y militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la ausencia de viento intenso, que ha facilitado las tareas de extinción.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha agradecido la labor de las administraciones central y autonómica, que "se han volcado" con el Ayuntamiento de la capital, y ha destacado que gracias a la intervención de 300 personas, entre bomberos y militares, que han venido también desde comunidades limítrofes, se ha conseguido perimetrar el fuego.

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También ha subrayado la trascendente labor de los medios aéreos, que trabajan en zonas inaccesibles para el operativo terrestre, dado que el fuego ha discurrido por zonas altas y con grandes desniveles del terreno.

Esta misma tarde, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se desplazará al puesto de mando avanzado para seguir la evolución del incendio.

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Aagesen, a través de su cuenta en BlueSky, mostró su reconocimiento a todos los efectivos del operativo por su "profesionalidad y entrega".

Por su parte, el consejero de Presidencia de Murcia, Marcos Ortuño, ha señalado que la evolución del incendio es "favorable" y dijo confiar en que "esta misma tarde pueda estar estabilizado, ya que no tenemos las temperaturas tan altas de ayer y, aunque hay cierto viento, ayer las rachas eran más importantes y cambiantes".

Ortuño, que se ha desplazado al mando de coordinación del incendio situado en el campo de fútbol de la pedanía de Algezares, ha indicado que los medios aéreos han dejado de realizar descargas directas de agua sobre las llamas al no existir ya un frente activo de fuego.

Unicamente se están registrando pequeños conatos y reactivaciones puntuales provocadas por el viento, por lo que los medios aéreos centran ahora su trabajo en refrescar las zonas más sensibles del perímetro afectado.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Fulgencio Perona, que también se encontraba en el puesto de mando habilitado, dijo confiar en que el fuego se pueda controlar en las próximas horas gracias a las buenas condiciones meteorológicas de esta jornada y el importante operativo desplegado.

Doscientos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 70 medios, junto a seis brigadas forestales y dos de intervención rápida, además de técnicos, dos helicópteros de la Comunidad Autónoma y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios se han movilizados para sofocar el incendio.

El fuego obligó ayer al desalojo de unos cien vecinos de la pedanía murciana de Los Garres, que ya han podido volver a sus viviendas después del susto y las escenas de pánico vividas cuando el fuego se acercó a pocos metros de sus casas y muchos echaron mano de mangueras y cubos para impedir el avance de las llamas.

El colegio de la pedanía, que ayer suspendió las clases, también ha vuelto a la normalidad a primera hora de la mañana.

La Policía científica se ha hecho cargo de la investigación del incendio para depurar responsabilidades. EFE

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EFE

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