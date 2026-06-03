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Rabadan renuncia al CNIO por el ruido político que se hace de sus asuntos internos

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Madrid, 3 jun (EFE).- El investigador Raúl Rabadán ha renunciado a dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por “la politización, la polarización y el ruido mediático" que se está haciendo "de los asuntos internos de la institución”, que es “uno de los mayores activos de la ciencia española”.

Rabadán, catedrático de la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), logró la dirección tras presentarse y aceptar al concurso lanzado por el CNIO, que lo eligió el pasado 4 de septiembre.

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El investigador debería haber asumido las riendas del centro el pasado may,o pero ha decidido renunciar por los motivos que explica en una carta al personal del CNIO a la que ha tenido acceso EFE.

El investigador subraya "con especial énfasis”, como dice él mismo, que su decisión “no guarda relación alguna con la calidad humana o científica de quienes integran el CNIO”, hacia quienes expresa su “profundo respeto y admiración”.

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“Considero que el contexto institucional presente, marcado por controversias continuas, una elevada exposición pública, la politización de los asuntos internos de la institución, la polarización y ruido mediático y un clima de incertidumbre, no ofrece en este momento las condiciones de estabilidad necesarias para liderar con garantías mínimas” el CNIO, argumenta.

“La investigación en cáncer exige visión a largo plazo, serenidad y confianza, porque su misión trasciende cualquier circunstancia temporal”, recuerda el investigador.

En esa línea, añade que el CNIO “necesita marcos sólidos de gobernanza, un pacto de estado que garantice la estabilidad presupuestaria y respaldo institucional duradero, al margen de coyunturas políticas”.

“España necesita un CNIO fuerte, ambicioso y respetado, y estoy seguro de que el talento interno del centro será clave para lograrlo”, concluye el investigador en su misiva.

El CNIO lleva más de un año inmerso en una crisis que, entre otros, provocó el cese de María Blasco como directora científica y de Juan Arroyo como director gerente, quien fue sustituido por José Manuel Bernabé, quien a su vez renunció, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.

El pasado 10 de abril el patronato ratificó por mayoría absoluta la candidatura de Cristina Navarro Enterría para la dirección de gerencia, convirtiéndose así en la primera mujer que se pone al frente de esta dirección en el citado organismo.

El CNIO también se enfrenta a las diligencias de investigación abiertas el pasado 26 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica.

Esas cuitas han sido fruto de acalorados debates políticos en el último año tanto en el Congreso como en el Senado. EFE

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EFE

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