Page cuestiona que el PSOE no se haya querellado contra Leire Díez: "Me parece de libro"

Madrid, 3 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado que el PSOE no se haya querellado aún contra la exmilitante Leire Díez y los que están "manchando el nombre del partido" y ha asegurado que él ya lo hubiera hecho hace tiempo porque le parece "de libro".

En un desayuno informativo de Europa Press, Page ha compartido que desconoce el motivo por el que el PSOE no ha emprendido acciones judiciales contra Díez, pero ha asegurado que la exmilitante ha actuado "invocando el nombre del presidente del Gobierno" y está "haciendo daño" a la formación.

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"En mi caso yo ya me hubiera querellado", ha declarado.

El presidente castellanomanchego ha lamentado que en los partidos políticos no se actúe como en las empresas y se analicen los currículums de sus miembros, sino que sean "puertas abiertas" para personas que no deberían forma parte de ellos.

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"El departamento de Recursos Humanos falla mucho", ha dicho Page, quien ha subrayado que este caso "roza todo el ridículo del mundo".

Page ha dicho que su formación atraviesa "una época muy oscura" y una gran "crisis de credibilidad" y ha augurado que tras Sánchez, el partido vivirá un "tránsito difícil y doloroso", pero llegará a un momento que "inevitablemente, será mejor". EFE

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