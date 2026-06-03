Luis de la Fuente: “Queremos que el partido sirva”

Las Rozas (Madrid), 3 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, se toma el primer amistoso de preparación para el Mundial, este jueves ante Irak en La Coruña, como un “partido que sirva” para preparar el debut del día 15 ante Cabo Verde en lugar de que premie dar minutos a los nueve futbolistas de apoyo.

“Seguro que no van a jugar todos. Pero aprovecho para darles las gracias por todo el trabajo que han hecho y cómo se han integrado en el grupo. Son jugadores de mucho futuro e intentaremos que jueguen los más jugadores posibles, pero queremos que el partido sirva. Y en ese planteamiento veremos lo que más nos interesa en cada momento”, dijo en rueda de prensa ofrecida este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

PUBLICIDAD

“Es un partido muy importante para nosotros, de preparación para llegar el día 15 en las mejores condiciones”, completó.

De la Fuente no cerró la puerta a que, por el carácter amistoso del encuentro, pueda tener minutos más de un portero.

“Queremos ver partido a partido lo que más necesita el equipo. Jugará uno de los tres que ha iniciado la concentración con nosotros. Veremos lo que más nos interesa para llegar lo mejor posible el día 15. Veremos mañana quién jugará y si durante el partido hacemos algún cambio, que lo dictaminará el partido”, aseguró.

PUBLICIDAD

“Sabemos qué portero va a jugar en el Mundial. Pero primero déjame que se lo diga a él -quien sea-. La alineación siempre se la digo a los jugadores”, completó.

En este partido de Riazor no estarán David Raya, Martín Zubimendi ni Fabián Ruiz, quienes se incorporarán a la concentración en la noche del miércoles tras disputar la final de la Liga de Campeones el pasado sábado, ni los lesionados Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz.

PUBLICIDAD

“Estamos muy contentos de la actitud de todos los jugadores, del comportamiento y de las ganas en los entrenamientos. Los lesionados evolucionan como estaba previsto. Estamos perfectamente coordinados con los clubes y dando continuidad a la planificación establecida. La respuesta de los jugadores es cada vez mejor. Y la decisión definitiva será en la víspera del primer partido, creo que pueden llegar todos en buenas condiciones y luego veremos si participan o no”, señaló.

De la Fuente explicó sobre el caso de Lamine Yamal que los plazos dicen "que podrá estar para el día 15 y está yendo todo muy bien", por lo que "si sigue todo como hasta ahora podría llegar para el debut, pero no garantiza que tenga que jugar".

PUBLICIDAD

Sobre el estado del terreno de juego en el estadio de Riazor, tras los trabajos de recuperación a causa de los desperfectos provocados tras la invasión de campo a la finalización del Dépor-Las Palmas, después la consecución del ascenso del conjunto local a Primera División, el seleccionador comentó que "están haciendo un gran trabajo, literalmente día y noche, para que esté en perfectas condiciones".

"El estadio presenta un aspecto fantástico. Va a estar bien porque hay buenos profesionales dejándose la vida para que esté así”, señaló De la Fuente. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)