Espana agencias

Luis de la Fuente: “Queremos que el partido sirva”

Guardar
Google icon

Las Rozas (Madrid), 3 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, se toma el primer amistoso de preparación para el Mundial, este jueves ante Irak en La Coruña, como un “partido que sirva” para preparar el debut del día 15 ante Cabo Verde en lugar de que premie dar minutos a los nueve futbolistas de apoyo.

“Seguro que no van a jugar todos. Pero aprovecho para darles las gracias por todo el trabajo que han hecho y cómo se han integrado en el grupo. Son jugadores de mucho futuro e intentaremos que jueguen los más jugadores posibles, pero queremos que el partido sirva. Y en ese planteamiento veremos lo que más nos interesa en cada momento”, dijo en rueda de prensa ofrecida este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

PUBLICIDAD

“Es un partido muy importante para nosotros, de preparación para llegar el día 15 en las mejores condiciones”, completó.

De la Fuente no cerró la puerta a que, por el carácter amistoso del encuentro, pueda tener minutos más de un portero.

“Queremos ver partido a partido lo que más necesita el equipo. Jugará uno de los tres que ha iniciado la concentración con nosotros. Veremos lo que más nos interesa para llegar lo mejor posible el día 15. Veremos mañana quién jugará y si durante el partido hacemos algún cambio, que lo dictaminará el partido”, aseguró.

PUBLICIDAD

“Sabemos qué portero va a jugar en el Mundial. Pero primero déjame que se lo diga a él -quien sea-. La alineación siempre se la digo a los jugadores”, completó.

En este partido de Riazor no estarán David Raya, Martín Zubimendi ni Fabián Ruiz, quienes se incorporarán a la concentración en la noche del miércoles tras disputar la final de la Liga de Campeones el pasado sábado, ni los lesionados Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz.

“Estamos muy contentos de la actitud de todos los jugadores, del comportamiento y de las ganas en los entrenamientos. Los lesionados evolucionan como estaba previsto. Estamos perfectamente coordinados con los clubes y dando continuidad a la planificación establecida. La respuesta de los jugadores es cada vez mejor. Y la decisión definitiva será en la víspera del primer partido, creo que pueden llegar todos en buenas condiciones y luego veremos si participan o no”, señaló.

De la Fuente explicó sobre el caso de Lamine Yamal que los plazos dicen "que podrá estar para el día 15 y está yendo todo muy bien", por lo que "si sigue todo como hasta ahora podría llegar para el debut, pero no garantiza que tenga que jugar".

Sobre el estado del terreno de juego en el estadio de Riazor, tras los trabajos de recuperación a causa de los desperfectos provocados tras la invasión de campo a la finalización del Dépor-Las Palmas, después la consecución del ascenso del conjunto local a Primera División, el seleccionador comentó que "están haciendo un gran trabajo, literalmente día y noche, para que esté en perfectas condiciones".

"El estadio presenta un aspecto fantástico. Va a estar bien porque hay buenos profesionales dejándose la vida para que esté así”, señaló De la Fuente. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Transportes impulsa la movilidad en bici en 136 municipios y financia 1.000 km de carril

Infobae

Rabadan renuncia al CNIO por el ruido político que se hace de sus asuntos internos

Infobae

Sumar propone elevar a diez años el plazo de incompatibilidades de los expresidentes

Infobae

Perimetrado el fuego de Murcia, tras 177 hectáreas calcinadas, gracias a caída del viento

Infobae

Transportes destina 112 millones a aerotraviesas en línea alta velocidad Madrid-Barcelona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo| Las conclusiones de la UCO, las alusiones a Pedro Sánchez y primeras reacciones

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo| Las conclusiones de la UCO, las alusiones a Pedro Sánchez y primeras reacciones

La UCO sitúa a Leire Díez y Santos Cerdán como los cabecillas de las cloacas del PSOE y concluye que protegían “los intereses del presidente”

La UCO cree que el expresidente de Extremadura Gallardo fue el impulsor del puesto del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio: el área de Cultura habría sido el “motor” del proceso

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

ECONOMÍA

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%